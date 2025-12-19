Динамо и Шахтер завершили выступления в основном этапе ЛК: как сыграли украинские команды

В четверг, 18 декабря, состоялись последние матчи основного этапа Лиги конференций 2025 –2026. В этот день выступили две украинские команды Динамо и Шахтер.

Киевляне противостояли армянскому Ноа, а донетчане встретились с хорватской Риекой. Обе игры были номинально домашними для украинских клубов, сообщает 24 канал.

Как завершился матч Динамо – Ноа?

Для Динамо матч против Ноа стал формалностью, ведь киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги конференций 2025 – 2026. Поэтому "бело-синие" могли играть раскованно и не обращать внимания на результат.

Команды примерно одинаково владели мячом с небольшим преимуществом армянского клуба. Однако более точными оказались киевляне.

Первым голом в матче отметился Владислав Кабаев, открыв счет на 27-й минуте матча. На перерыв команды ушли при счете 1:0.

Гол Кабаева: смотрите видео

Незадолго после начала второго тайма "бело-синие" удвоили преимущество. Дебютным голом в еврокубках отметился 19-летний Матвей Пономаренко.

Гол Пономаренко: смотрите видео

В итоге матч завершился победой Динамо – 2:0.

Как завершился матч Шахтер – Риека?

Шахтер перед последним туром основного этапа Лиги конференций гарантировал себе выход в 1/8 финала. "Горняки" независимо от результата матча оставались в топ-8 турнирной таблицы.

Однако дончане все же хотели победить Риеку. Подопечные Арды Турана контролировали мяч и пытались забить гол хорватскому коллективу, как преимущественно игравшему от обороны.

В итоге Шахтер не смог пробить оборону Риеки. Игра завершилась со счетом – 0:0.

Как Динамо и Шахтер выступают в текущем сезоне?