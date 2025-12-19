Укр Рус
Sport News 24 Футбол Динамо та Шахтар завершили виступи в основному етапі ЛК: як зіграли українські команди
19 декабря, 00:03
3

Динамо и Шахтер завершили выступления в основном этапе ЛК: как сыграли украинские команды

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Динамо победили армянский Ноа со счетом 2:0, забив голы на 27-й минуте матча и в начале второго тайма.
  • Шахтер гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги конференций еще до матча против Риеки.

В четверг, 18 декабря, состоялись последние матчи основного этапа Лиги конференций 2025 –2026. В этот день выступили две украинские команды Динамо и Шахтер.

Киевляне противостояли армянскому Ноа, а донетчане встретились с хорватской Риекой. Обе игры были номинально домашними для украинских клубов, сообщает 24 канал.

Читайте также Скандальный новичок Динамо уехал домой перед матчем Лиги конференций

Как завершился матч Динамо – Ноа?

Для Динамо матч против Ноа стал формалностью, ведь киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги конференций 2025 – 2026. Поэтому "бело-синие" могли играть раскованно и не обращать внимания на результат.

Команды примерно одинаково владели мячом с небольшим преимуществом армянского клуба. Однако более точными оказались киевляне.

Первым голом в матче отметился Владислав Кабаев, открыв счет на 27-й минуте матча. На перерыв команды ушли при счете 1:0.

Гол Кабаева: смотрите видео

Незадолго после начала второго тайма "бело-синие" удвоили преимущество. Дебютным голом в еврокубках отметился 19-летний Матвей Пономаренко.

Гол Пономаренко: смотрите видео

В итоге матч завершился победой Динамо – 2:0.

Как завершился матч Шахтер – Риека?

Шахтер перед последним туром основного этапа Лиги конференций гарантировал себе выход в 1/8 финала. "Горняки" независимо от результата матча оставались в топ-8 турнирной таблицы.

Однако дончане все же хотели победить Риеку. Подопечные Арды Турана контролировали мяч и пытались забить гол хорватскому коллективу, как преимущественно игравшему от обороны.

В итоге Шахтер не смог пробить оборону Риеки. Игра завершилась со счетом – 0:0.

Как Динамо и Шахтер выступают в текущем сезоне?

  • Динамо в начале сезона вылетело из квалификации Лиги чемпионов, уступив кипрскому Пафосу. Затем "бело-синие" не смогли пройти Маккаби Тель-Авив в отборе в Лигу Европы и оказались в Лиге конференций.

  • Впоследствии Александра Шовковского уволили после проигрыша Омонии (0:2). А недавно Игоря Костюка назначили главным тренером команды киевского клуба.

  • В чемпионате Украины "бело-синие" имели серию неудач, проиграв четыре матча подряд и занимают 4 место в турнирной таблице. Однако в Кубке страны киевляне смогли выбить Шахтер и выйти в 1/4 финала, где сыграют против Ингульца.

  • "Горняки" в начале сезона вылетели из отбора Лиги Европы от Панатинаикоса и оказались в Лиге конференций. В чемпионате Украины дончане разделяют первое место с ЛНЗ, имея в своем активе 35 очков.