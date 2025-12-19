Динамо та Шахтар завершили виступи в основному етапі ЛК: як зіграли українські команди

У четвер, 18 грудня, відбулися останні матчі основного етапу Ліги конференцій 2025 – 2026. У цей день виступили дві українські команди Динамо та Шахтар.

Кияни протистояли вірменському Ноа, а донеччани зустрілися з хорватською Рієкою. Обидві гри були номінально домашніми для українських клубів, повідомляє 24 канал.

Читайте також Скандальний новачок Динамо поїхав додому перед матчем Ліги конференцій

Як завершився матч Динамо – Ноа?

Для Динамо матч проти Ноа став формалністю, адже кияни втратили шанси на вихід у плей-оф Ліги конференцій 2025 – 2026. Тому "біло-сині" могли грати розкуто і не зважати на результат.

Команди приблизно однаково володіли м'ячем з невеликою перевагою вірменського клубу. Проте влучнішими виявилися кияни.

Першим голом у матчі відзначився Владислав Кабаєв, відкривши рахунок на 27-й хвилині матчу. На перерву команди пішли за рахунку 1:0.

Гол Кабаєва: дивіться відео

Незадовго після початку другого тайму "біло-сині" подвоїли перевагу. Дебютним голом у єврокубках відзначився 19-річний Матвій Пономаренко.

Гол Пономаренка: дивіться відео

У результаті матч завершився перемогою Динамо – 2:0.

Як завершився матч Шахтар – Рієка?

Шахтар перед останнім туром основного етапу Ліги конференцій гарантував собі вихід у 1/8 фіналу. "Гірники" незалежно від результату матчу залишалися у топ-8 турнірної таблиці.

Однак донеччани все ж хотіли перемогти Рієку. Підопічні Арди Турана контролювали м'яч та намагалися забити гол хорватському колективу, як переважно грав від оборони.

У підсумку Шахтар не зміг пробити оборону Рієки. Гра завершилася з рахунком – 0:0.

Як Динамо та Шахтар виступають у поточному сезоні?