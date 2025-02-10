Киевское Динамо готовится ко второй части сезона УПЛ. "Бело-синие" отправились на тренировочный сбор в Турцию, где кроме занятий проводят спарринги, сообщает 24 Канал.

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Предпоследний спарринг в Турции

Это будет уже восьмой товарищеский матч Динамо в этом году. В семи прошлых играх киевлян одержали четыре победы, две ничьи и однажды проиграли.

Все матчи Динамо на сборах в Турции в 2025-м:

Динамо – Магдебург 1:3

Динамо – Стяуа 2:1

Динамо – Видзев 1:1

Динамо – Марибор 2:0

Динамо – ЦСКА София 4:1

Динамо – Ллапи 2:2

Динамо – Шкендия 3:2

Очередным оппонентом киевлян станет датский клуб Эсбьерг. Команда выступает во втором дивизионе своей страны, где после 18-ти туров идет на третьем месте. Матч Динамо – Эсбьерг пройдет в турецком Белеке и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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