Київське Динамо готується до другої частини сезону УПЛ. "Біло-сині" відправились на тренувальний збір в Туреччину, де окрім занять проводять спаринги, повідомляє 24 Канал.

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Передостанній спаринг в Туреччині

Це буде вже восьмий товариський матч Динамо в цьому році. У семи минулих іграх киян здобули чотири перемоги, дві нічиї та одного разу програли.

Всі матчі Динамо на зборах в Туреччині у 2025-му:

Динамо – Магдебург 1:3

Динамо – Стяуа 2:1

Динамо – Відзев 1:1

Динамо – Марибор 2:0

Динамо – ЦСКА Софія 4:1

Динамо – Ллапі 2:2

Динамо – Шкендія 3:2

Черговим опонентом киян стане данський клуб Есб'єрг. Команда виступає у другому дивізіоні своєї країни, де після 18-ти турів йде на третьому місці. Матч Динамо – Есб'єрг пройде у турецькому Белеку та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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