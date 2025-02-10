Київське Динамо готується до другої частини сезону УПЛ. "Біло-сині" відправились на тренувальний збір в Туреччину, де окрім занять проводять спаринги, повідомляє 24 Канал.
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Передостанній спаринг в Туреччині
Це буде вже восьмий товариський матч Динамо в цьому році. У семи минулих іграх киян здобули чотири перемоги, дві нічиї та одного разу програли.
Всі матчі Динамо на зборах в Туреччині у 2025-му:
- Динамо – Магдебург 1:3
- Динамо – Стяуа 2:1
- Динамо – Відзев 1:1
- Динамо – Марибор 2:0
- Динамо – ЦСКА Софія 4:1
- Динамо – Ллапі 2:2
- Динамо – Шкендія 3:2
Черговим опонентом киян стане данський клуб Есб'єрг. Команда виступає у другому дивізіоні своєї країни, де після 18-ти турів йде на третьому місці. Матч Динамо – Есб'єрг пройде у турецькому Белеку та розпочнеться о 16:00 за київським часом.