Засудили ли Динамо: УАФ вынесла вердикт относительно скандального момента в матче против Карпат
- Судьи не засчитали гол Матвея Пономаренко в матче Динамо – Карпаты.
- Никола Риццоли вынес вердикт относительно решения судьи в этом эпизоде.
Чемпионат Украины 2025 –2026 выходит на финишную прямую. В минувшие выходные были отыграны матчи 22-го тура,.
Одна из игр запомнилась громким скандалом. Во встрече Динамо – Карпаты судьи не засчитали чистый гол, сообщает УАФ.
Был ли фол от Пономаренко?
Киевляне проигрывали 0:1 и смогли сравнять счет в конце второго тайма усилиями Матвея Пономаренко. Однако мяч нападающего был отменен после вмешательства VAR.
Судьи зафиксировали грубую игру со стороны игрока Динамо и нападение на вратаря. Однако консультант по арбитражу УАФ Никола Риццоли дал оценку этому эпизоду и признал ошибку бригады арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.
После сейва вратаря мяч отскочил в сторону нападающего Динамо, который первым успел к нему. Голкипер с небольшой задержкой также вступил в борьбу, но форвард коснулся мяча раньше, чем тот зафиксировал его в руках. В этом эпизоде нет фола, поэтому арбитр разрешил продолжить игру, после чего был забит гол. VAR не имел четких доказательств того, что вратарь установил контроль над мячом. Решение арбитра в поле следовало бы оставить без изменений,
– заявил Риццоли.
Отметим, что отмена этого гола помешала Динамо избежать поражения. Киевляне уступили со счетом 0:1 и прервали свою семиматчевую победную серию в УПЛ.
Отметим, что в начале марта Динамо также фигурировало в судейском скандале. Тогда в матче против Полесья несколько ошибок от рефери были в пользу киевлян. После этого житомиряне у себя в инстаграм объявили о новой роли Усика в клубе.
Как Динамо проводит сезон 2025 – 2026?
- Динамо неплохо начало текущий сезон, выиграв четыре кряду матча в УПЛ. Также команда прошла Хамрун Спартанс в квалификации Лиги чемпионов.
- Однако после этого команду ждал спад. Динамо вылетело из ЛЧ от кипрского Пафоса и потерпело неудачу в квалификации Лиги Европы, уступив Маккаби Тель-Авив.
- Киевляне попали в основную стадию Лиги конференций, где заняли лишь 27 место и не вышли в плей-офф. В чемпионате же команда провела ужасную осень.
- "Бело-синие" выиграли лишь один из 10-ти осенних матчей в УПЛ, из-за чего с должности главного тренера был уволен Александр Шовковский. На его место был назначен Игорь Костюк.
- В турнирной таблице УПЛ команда идет на четвертом месте, отставая от Полесья на два балла. Также Динамо продолжает выступление в Кубке Украины, дойдя до полуфинала