Засудили ли Динамо: УАФ вынесла вердикт относительно скандального момента в матче против Карпат

Чемпионат Украины 2025 –2026 выходит на финишную прямую. В минувшие выходные были отыграны матчи 22-го тура,.

Одна из игр запомнилась громким скандалом. Во встрече Динамо – Карпаты судьи не засчитали чистый гол, сообщает УАФ.

Был ли фол от Пономаренко?

Киевляне проигрывали 0:1 и смогли сравнять счет в конце второго тайма усилиями Матвея Пономаренко. Однако мяч нападающего был отменен после вмешательства VAR.

Судьи зафиксировали грубую игру со стороны игрока Динамо и нападение на вратаря. Однако консультант по арбитражу УАФ Никола Риццоли дал оценку этому эпизоду и признал ошибку бригады арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.

После сейва вратаря мяч отскочил в сторону нападающего Динамо, который первым успел к нему. Голкипер с небольшой задержкой также вступил в борьбу, но форвард коснулся мяча раньше, чем тот зафиксировал его в руках. В этом эпизоде нет фола, поэтому арбитр разрешил продолжить игру, после чего был забит гол. VAR не имел четких доказательств того, что вратарь установил контроль над мячом. Решение арбитра в поле следовало бы оставить без изменений,

– заявил Риццоли.

Отметим, что отмена этого гола помешала Динамо избежать поражения. Киевляне уступили со счетом 0:1 и прервали свою семиматчевую победную серию в УПЛ.

Отметим, что в начале марта Динамо также фигурировало в судейском скандале. Тогда в матче против Полесья несколько ошибок от рефери были в пользу киевлян. После этого житомиряне у себя в инстаграм объявили о новой роли Усика в клубе.

