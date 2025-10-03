Ярмоленко сорвался на скамейку запасных после провала Динамо в еврокубке: видео эмоций легенды
- Динамо неудачно стартовало в Лиге конференций, проиграв Кристал Пэлас со счетом 0:2.
- Андрей Ярмоленко эмоционально отреагировал на скамейку запасных после замены.
Вингер Динамо не сдержал эмоций после замены в матче против Кристал Пэлас. Ярмоленко что-то бурно высказал партнерам по команде и ушел в раздевалку.
Киевское Динамо неудачно стартовало в Лиге конференций. Команда Александра Шовковского уступила в номинально домашнем матче Кристал Пэлас (0:2), сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.
Что сделал Ярмоленко?
В основе киевлян вышел лидер команды Андрей Ярмоленко. Впрочем вингер не запомнился опасными моментами и покинул поле на 67-й минуте.
После замены Андрей был явно чем-то недоволен. Игрок остановился возле скамейки запасных и начал эмоционально выражать недовольство чем-то.
Момент попал на камеры, однако неизвестно, кому именно адресовались слова Андрея. В конце концов вингер выпустил пар и покинул поле в направлении раздевалки.
Эмоции от Андрея Ярмоленко: смотреть видео
Отметим, что в августе журналист Игорь Бурбас сообщал, что у Ярмоленко конфликт с тренером Александром Шовковским. Сам наставник опроверг это.
Тем не менее, последнее время Андрей редко выходит в основе Динамо. В текущем сезоне вингер имеет 8 выходов в старте из 15-ти, при этом без единого гола или ассиста.
Динамо в сезоне 2025-2026
- Киевляне вошли в новый сезон в статусе чемпиона Украины. Команда Александра Шовковского стартовала в квалификации Лиги чемпионов, где прошла Хамрун Спартанс.
- Однако уже в 3-м квалификационном раунде "бело-синие" дважды проиграли Пафосу и вылетели из главного еврокубка. В Лиге Европы достичь успеха также не удалось, команда вылетела от Маккаби Тель-Авив.
- Таким образом, осенью Динамо будет выступать в основном этапе Лиги конференций. После поражения от Кристал Пэлас киевлян ожидают матчи против Самсунспора, Зриньски, Омонии, Фиорентины и Ноа.
- В чемпионате Украины Динамо стартовало с четырех побед и трех ничьих в 7-ми турах. Подопечные Шовковского занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая на два балла от Шахтера.