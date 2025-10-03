Ярмоленко зірвався на лаву запасних після провалу Динамо в єврокубку: відео емоцій легенди
- Динамо невдало стартувало у Лізі конференцій, програвши Крістал Пелес з рахунком 0:2.
- Андрій Ярмоленко емоційно відреагував на лаву запасних після заміни.
Вінгер Динамо не стримав емоцій після заміни в матчі проти Крістал Пелес. Ярмоленко щось бурхливо висловив партнерам по команді та пішов у роздягальню.
Київське Динамо невдало стартувало у Лізі конференцій. Команда Олександра Шовковського поступилась в номінально домашньому матчі Крістал Пелес (0:2), повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УЄФА.
Що зробив Ярмоленко?
В основі киян вийшов лідер команди Андрій Ярмоленко. Втім вінгер не запам'ятався небезпечними моментами та залишив поле на 67-й хвилині.
Після заміни Андрій був явно чимось незадоволений. Гравець зупинився біля лави запасних і почав емоційно висловлювати незадоволення чимось.
Момент потрапив на камери, проте невідомо, кому саме адресувались слова Андрія. Зрештою вінгер випустив пару та залишив поле у напрямку роздягальні.
Емоції від Андрія Ярмоленка: дивитися відео
Зазначимо, що у серпні журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що у Ярмоленка конфлікт із тренером Олександром Шовковським. Сам наставник спростував це.
Тим не менше, останнім часом Андрій рідко виходить в основі Динамо. У поточному сезоні вінгер має 8 виходів у старті з 15, при цьому без жодного голу чи асисту.
Динамо в сезоні 2025-2026
- Кияни увійшли у новий сезон в статусі чемпіона України. Команда Олександра Шовковського стартувала у кваліфікації Ліги чемпіонів, де пройшла Хамрун Спартанс.
- Проте вже у 3-му кваліфікаційному раунді "біло-сині" двічі програли Пафосу та вилетіли з головного єврокубка. В Лізі Європи досягти успіху також не вдалось, команда вилетіла від Маккабі Тель-Авів.
- Таким чином, восени Динамо виступатиме в основному етапі Ліги конференцій. Після поразки від Крістал Пелес на киян очікують матчі проти Самсунспору, Зріньскі, Омонії, Фіорентини та Ноа.
- В чемпіонаті України Динамо стартувало з чотирьох перемог та трьох нічиїх у 7-ми турах. Підопічні Шовковського посідають друге місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи на два бали від Шахтаря.