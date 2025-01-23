Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. Подопечные Шовковского проводят там тренировочный сбор, где отыграли уже пять спаррингов, сообщает 24 Канал.

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Бой против косоваров

Накануне битвы в Лиге Европы с Галатасараем киевляне уступили Магдебургу, сыграли вничью с Видзевом, а также одолели Стяуа, Марибор и ЦСКА 1948. Теперь же между матчами в ЛЕ на Динамо ждет шестая товарищеская игра.

Во вторник, 21 января, "бело-синие" добыли первые очки во втором по рангу еврокубке, вырвав ничью на поле Галатасарая. Завершающий матч ЛЕ киевляне проведут 30-го числа против РФШ в Гамбурге. Подготовкой к нему станет спарринг с клубом Ллапи из Косова.

В сезоне 2023-2024 команда стала вице-чемпионом страны, но уже в новом сезоне оформила понижение в классе, заняв девятое место из 10-ти. Встреча Динамо – Ллапи начнется 23 января в 15:00 по киевскому времени.

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