Упустили победу из-за двух пенальти: Динамо сыграло вничью с аутсайдером чемпионата Косово

Динамовцы с пользой использовали паузу между матчами Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского провели спарринг против косовского Ллапи.

Динамо – Ллапи 2:2

Голы: Пихаленок, 38 (с пен.), Волошин, 51 – Тахири, 69 (с пен.), 88 (с пен.)

Тренерский штаб Александра Шовковского привлек в спарринге игроков, которые не играли в матче против Галатасарая (3:3), или выходили на замену. Команду вывел на поле с капитанской повязкой герой поединка в Стамбуле Андрей Ярмоленко, пишет 24 Канал.

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Контрольный матч с повышенной ответственностью

В первом тайме динамовцы первыми открыли счет. С одиннадцатиметровой отметки отличился Александр Пихаленок. В перерыве Шовковский сделал ряд замен, выпустив молодых футболистов, а также Николая Шапаренко, который будет пропускать последний тур Лиги Европы.

Назар Волошин на 51-й минуте встречи закрепил преимущество киевлян, сделав счет 2:0. Однако в конце встречи арбитр назначил два пенальти в ворота Динамо. Соперник сполна воспользовался таким подарком, оформив престижную для себя ничью – 2:2.

Видеообзор матча Динамо – Ллапи

Напомним, что следующий поединок киевляне сыграют в Лиге Европы. 30 января "бело-синие" встретятся с латвийским РФШ.

После этого матча подопечные Шовковского вернутся в Турцию, где продолжат подготовку ко второй половине сезона в УПЛ.