Динамо – Ллапі 2:2

Голи: Піхальонок, 38 (з пен.), Волошин, 51 – Тахірі, 69 (з пен.), 88 (з пен.)

Тренерський штаб Олександра Шовковського залучив у спарингу гравців, які не грали у матчі проти Галатасараю (3:3), або виходили на заміну. Команду вивів на поле з капітанською пов'язкою герой поєдинку у Стамбулі Андрій Ярмоленко, пише 24 Канал.

Читайте також Андрій Ярмоленко став топ-бомбардиром Динамо в Лізі Європи та Кубку УЄФА: рейтинг голеадорів

Контрольний матч з підвищеною відповідальністю

У першому таймі динамівці першими відкрили рахунок. З одинадцятиметрової позначки відзначився Олександр Піхальонок. У перерві Шовковський зробив низку замін, випустивши молодих футболістів, а також Миколу Шапаренка, який пропускатиме останній тур Ліги Європи.

Назар Волошин на 51-й хвилині зустрічі закріпив перевагу киян, зробивши рахунок 2:0. Однак наприкінці зустрічі арбітр призначив два пенальті у ворота Динамо. Суперник сповна скористався таким подарунком, оформивши престижну для себе нічию – 2:2.

Відеоогляд матчу Динамо – Ллапі

Нагадаємо, що наступний поєдинок кияни зіграють у Лізі Європи. 30 січня "біло-сині" зустрінуться з латвійським РФШ.

Після цього матчу підопічні Шовковського повернуться до Туреччини, де продовжать підготовку до другої половини сезону в УПЛ.