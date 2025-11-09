Команда Александра Шовковского разочаровывает фанатов в этом сезоне. В последних семи играх УПЛ Динамо одержало лишь одну победу, сообщает 24 Канал.

Как сыграло Динамо против ЛНЗ?

Неделю назад "бело-синие" не смогли взять очки в дерби с Шахтером. Новый соперник Динамо был также был непростым, ведь ЛНЗ идет среди лидеров УПЛ.

В этом сезоне черкасцы уже громили Шахтер (4:1), а к бою с Динамо подошли с равным количеством очков. Шовковский же выставил сильнейший состав, но уже в середине первого тайма пришлось вносить изменения.

Травму получил лидер команды Андрей Ярмоленко, вместо которого на поле появился Эдуардо Герреро. Впрочем остроты от киевлян не было, тогда как ЛНЗ смог выйти вперед в конце первого тайма.

Динамо – ЛНЗ 0:1

Гол: Пастух, 45+1.

Гости организовали классную контратаку. Нещерет выручил Динамо после выхода Оба один на один, но на добивании удачно сыграл Пастух, попав издали по пустым воротам.

Во втором тайме Шовковский сделал три замены, выпустив Дубинчака, Огундану, Шапаренко и Бленуце. Это позволило Динамо активизировать игру на флангах, однако ЛНЗ умело оборонялся и иногда даже убегал в опасные контратаки.

Более того, гости даже не уступали Динамо по количеству опасных моментов. Киевлянам же не хватило остроты, чтобы переломить ход игры и помешать сенсационной победе ЛНЗ.

Динамо в сезоне 2025/2026