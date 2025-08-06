Во вторник, 5 августа, состоялись матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. В одном из них киевское Динамо на условно домашнем поле в Люблине принимало кипрский Пафос.

Подопечные Александра Шовковского потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Этот результат прокомментировал Мирон Маркевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Что сказал Маркевич о противостоянии Динамо – Пафос?

Опытный украинский тренер поделился мнением о перспективах Динамо в главном еврокубковом турнире. Он считает, что для "бело-синих" еще ничего не потеряно, но им надо приложить максимум усилий в ответном матче.

"Для Динамо" еще не все потеряно, действительно, вчерашнее поражение в Люблине нанесло сокрушительный удар по их имиджу, однако через неделю можно исправить положение.

Только для этого надо играть на максимальных оборотах, продемонстрировать характер, доказать свое превосходство в индивидуальном мастерстве, командных действиях. Одно слово, прыгнуть выше головы", – сказал Маркевич.

Справка. Ответный матч состоится 12 августа в Пафосе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее поражение своей команды прокомментировал Александр Шовковский. Он объяснил, почему "бело-синие" не смогли достичь положительного результата.