Гол легионера и промах Ярмоленко с пенальти: Динамо одержало вторую победу в 2025 году

Киевляне отыграли свой четвертый товарищеский матч в Турции. Команда Александра Шовковского не имела проблем с вице-чемпионом Словении.

Динамо – Марибор 2:0

Голы: Герреро, 31, Брагару, 37.

Киевское Динамо проводит зимние сборы в Турции. Команда Александра Шовковского готовится к финальным матчам Лиги Европы против Галатасарая и РФШ, сообщает 24 Канал.

По теме Молодой талант Динамо на грани перехода в другой клуб: киевляне уже ищут замену

Вторая победа в 2025-м

На берегу Средиземного моря киевляне также проводят спарринги. В первых двух играх января "бело-синие" имеют по одной победе, ничьей и поражении:

1:3 с Магдебургом

2:1 со Стяуа

1:1 с Видзевом

Четвертым оппонентом Динамо стал один из грандов словенского футбола Марибор. Сейчас клуб идет на втором месте в чемпионате, отставая на шесть баллов от Олимпии.

Киевляне имели супершанс открыть счет на 25 минуте, однако Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти. Исправиться в Динамо удалось достаточно быстро.

На 31 минуте счет в матче открыл Герреро, который откликнулся на прострел Дубинчака и пробил с разворота под перекладину. А через пять минут преимущество киевлян удвоил Брагару, которого на ударную позицию вывел Ярмоленко.

Читайте также Решил не возвращаться в Динамо: бразилец "бело-синих" присоединился к Интернасьоналу

В конце концов на этом голы в матче завершились, а Динамо отпраздновало свою вторую победу на сборах. Свой последний спарринг "бело-синие" проведут сегодня против болгарского ЦСКА 1948. Начало – в 16:00 по киевскому времени.