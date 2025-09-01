Чемпион Украины киевское Динамо объявило долгожданный входящий трансфер. Новичком команды Александра Шовковского стал нигерийский вингер Шола Огундана.

Нигерийский легионер Шола Огундана подписал контракт с киевским Динамо сроком на четыре года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт киевлян.

Что известно о новичке Динамо Шолу Огундана?

Шола Огундана родился 22 февраля 2005 года в нигерийском городе Ифаки. Парень получил футбольное образование в академии Beyond Limits, а затем играл за академию Alex Transfiguration. Во время турнира Torneo di Viareggio 2022 года Шола привлек внимание скаутов.

В 2023 году Огундана присоединился к Фламенго. Сначала нигериец играл на правах аренды, а впоследствии бразильский клуб выкупил права на футболиста.

В составе Фламенго U-20 Огундана дважды становился победителем молодежного Кубка Либертадорес (2024, 2025). В последнем розыгрыше турнира был признан лучшим игроком. Также он выигрывал Under-20 Intercontinental Cup (2024 и 2025).

Всего за молодежную команду Фламенго сыграл 46 матчей, в которых отметился 9 забитыми голами и 7 ассистами. За основную команду "красно-черных" сыграл пять поединков. В Бразилии Шола получил прозвище "Нигерийская ракета" из-за взрывной скорости и агрессивной игры на фланге.

Шола Огундана – игрок Динамо / фото ФК Динамо

Изменения в Динамо перед стартом в Лиге конференций