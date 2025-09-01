Динамо підписало вибухового футболіста на прізвисько "Нігерійська ракета"
- Київське Динамо підписало нігерійського вінгера Шолу Огундану на чотири роки, відомого під прізвиськом "Нігерійська ракета".
- Огундана раніше грав за Фламенго U-20, де двічі вигравав молодіжний Кубок Лібертадорес і був визнаний найкращим гравцем турніру.
Чемпіон України київське Динамо оголосило довгоочікуваний вхідний трансфер. Новачком команди Олександра Шовковського став нігерійський вінгер Шола Огундана.
Нігерійський легіонер Шола Огундана підписав контракт з київським Динамо терміном на чотири роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт киян.
Що відомо про новачка Динамо Шолу Огундана?
Шола Огундана народився 22 лютого 2005 року в нігерійському місті Іфаки. Хлопець здобув футбольну освіту в академії Beyond Limits, а потім грав за академію Alex Transfiguration. Під час турніру Torneo di Viareggio 2022 року Шола привернув увагу скаутів.
У 2023 році Огундана приєднався до Фламенго. Спочатку нігерієць грав на правах оренди, а згодом бразильський клуб викупив права на футболіста.
У складі Фламенго U-20 Огундана двічі ставав переможцем молодіжного Кубка Лібертадорес (2024, 2025). В останньому розіграші турніру був визнаний найкращим гравцем. Також він вигравав Under-20 Intercontinental Cup (2024 та 2025).
Загалом за молодіжну команду Фламенго зіграв 46 матчів, у яких відзначився 9 забитими голами та 7 асистами. За основну команду "червоно-чорних" зіграв п'ять поєдинків. У Бразилії Шола отримав прізвисько "Нігерійська ракета" через вибухову швидкість та агресивну гру на фланзі.
Шола Огундана – гравець Динамо / фото ФК Динамо
Зміни у Динамо перед стартом у Лізі конференцій
- Нагадаємо, що у перший день осені основний форвард Динамо Владислав Ванат став гравцем іспанської Жирони.
- Крім того, "біло-сині" віддали в оренду нападника Владислава Супрягу (Епіцентр), півзахисника Романа Саленка (Зоря), захисників Максима Дячука (Лехія) і Олександра Сироту (Коджаеліспор).
- Також на правах вільного агента команду залишили Беніто (Акрітас) і Валерій Лучкевич.
- Натомість з оренди в луганській Зорі повернувся півзахисник Олександр Яцик.