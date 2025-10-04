Помощник Зидана в Реале мог стать тренером Динамо: что произошло после разговора с Суркисом
- Давид Беттони мог стать советником в Динамо, но клуб отказался от сотрудничества после обсуждения его проекта развития.
- Беттони общался с Александром Шовковским и менеджментом Динамо, но в последний момент клуб изменил свое мнение.
Французский специалист Давид Беттони мог получить должность в киевском Динамо. Президент "бело-синих" Игорь Суркис был заинтересован в приглашении бывшего ассистента Зинедина Зидана.
Киевское Динамо после вылета из квалификации Лиги чемпионов рассматривало кандидатуру Давида Беттони, в качестве усиления тренерского штаба Александра Шовковского. Известный специалист должен был курировать ключевые вопросы в работе клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.
Почему помощник Зидана не оказался в Динамо?
Президент Динамо Игорь Суркис пригласил Давида Беттони в Польшу, где команда готовилась к игре с израильским Маккаби в рамках квалификации Лиги Европы. 53-летний француз общался с Александром Шовковским и менеджментом клуба.
Я имел долгий разговор с главным тренером Александром Шовковским. Клуб рассматривал меня как советника, который предложит план развития клуба – с точки зрения стратегии, тактики и развития молодежи. В последний момент что-то изменилось, они изменили свое мнение, хотя президент был очень активным в переговорах,
– сообщил Беттони.
Экс-помощник Зидана представил президенту Динамо проект по развитию клуба, но в итоге руководство отказалось от сотрудничества.
"Мы обсуждали с президентом мое назначение в Динамо на позиции технического директора или советника, которую он лично видел в четырех пунктах. Советы первой команде по развитию технического и тактического тренировочного процесса. Второе – как развивать академию, потому что для меня Динамо – клуб, который всегда имел хороших своих футболистов. Третье – советы по селекции. Я имею вес и знакомства, которые могут повлиять на хорошие переходы футболистов. И еще одно – советы по физической подготовке, питание и лечение.
Была даже идея привозить топ-специалистов из Реала Мадрид. Например, нутрициолога (специалист по питанию – 24 Канал), который бы дал правильные советы. У меня уже есть расписанный проект, который я презентовал президенту. Мы все обсуждали с Игорем Суркисом, но в последний момент получили, скажем, отрицательный ответ", – рассказал Беттони.
Что известно о Давиде Беттони?
- Давид Беттони познакомился с Зинедином Зиданом, когда вместе играли в молодежном составе Канн. Профессиональная футбольная карьера у него не сложилась и он стал тренером.
- Он долгое время работал с молодежными командами Канн, когда летом 2014 года его в тренерский штаб Зидана в мадридский Реал. В матче с Алавесом (4:1) в 2021 году Беттони заменил на тренерском мостике Зизу, который заболел COVID-19.
- В 2023 году Беттони имел неудачный опыт самостоятельной работы со швейцарским Сьоном. С июля 2024 по июнь 2025 работал в тунисском клубе Африкайн. По данным Transfermarkt, сейчас Беттони находится без работы.