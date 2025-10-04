Помічник Зідана у Реалі міг стати тренером Динамо: що сталося після розмови із Суркісом
- Давід Беттоні міг стати радником у Динамо, але клуб відмовився від співпраці після обговорення його проєкту розвитку.
- Беттоні спілкувався з Олександром Шовковським та менеджментом Динамо, але в останній момент клуб змінив свою думку.
Французький фахівець Давід Беттоні міг отримати посаду у київському Динамо. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс був зацікавлений у запрошенні колишнього асистента Зінедіна Зідана.
Київське Динамо після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів розглядало кандидатуру Давіда Беттоні, як підсилення тренерського штабу Олександра Шовковського. Відомий фахівець повинен був курувати ключові питання в роботі клубу, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.
Чому помічник Зідана не опинився в Динамо?
Президент Динамо Ігор Суркіс запросив Давіда Беттоні до Польщі, де команда готувалася до гри з ізраїльським Маккабі в рамках кваліфікації Ліги Європи. 53-річний француз спілкувався з Олександром Шовковським та менеджментом клубу.
Я мав довгу розмову з головним тренером Олександром Шовковським. Клуб розглядав мене як радника, який запропонує план розвитку клубу – з погляду стратегії, тактики та розвитку молоді. В останній момент щось змінилося, вони змінили свою думку, хоча президент був дуже активним в переговорах,
– повідомив Беттоні.
Експомічник Зідана презентував президенту Динамо проєкт з розвитку клубу, але зрештою керівництво відмовилося від співпраці.
"Ми обговорювали з президентом моє призначення в Динамо на позиції технічного директора чи радника, яку він особисто бачив в чотирьох пунктах. Поради першій команді з розвитку технічного та тактичного тренувального процесу. Друге – як розвивати академію, бо для мене Динамо – клуб, який завжди мав хороших своїх футболістів. Третє – поради по селекції. Я маю вагу і знайомства, які можуть вплинути на хороші переходи футболістів. І ще одне – поради щодо фізичної підготовки, харчування та лікування.
Була навіть ідея привозити топфахівців з Реалу Мадрид. Наприклад, нутриціолога (фахівець з харчування – 24 Канал), який би дав правильні поради. У мене вже є розписаний проєкт, який я презентував президенту. Ми все обговорювали з Ігорем Суркісом, але в останній момент отримали, скажімо, негативну відповідь", – розповів Беттоні.
Що відомо про Давіда Беттоні?
- Давід Беттоні познайомився із Зінедіном Зіданом, коли разом грали у молодіжному складі Канн. Професійна футбольна кар'єра у нього не склалася і він став тренером.
- Він тривалий час працював з молодіжними командами Канн, коли влітку 2014 року його у тренерський штаб Зідана у мадридський Реал. У матчі з Алавесом (4:1) у 2021 році Беттоні замінив на тренерському містку Зізу, який захворів на COVID-19.
- У 2023 році Беттоні мав невдалий досвід самостійної роботи зі швейцарським Сьйоном. З липня 2024 по червень 2025 працював у туніському клубі Африкайн. За даними Transfermarkt, нині Беттоні перебуває без роботи.