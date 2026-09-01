Известный инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что Динамо не будет менять тренера в ближайшее время.

Динамо оставит Костюка

По его информации, именно Игорь Костюк выведет команду на следующий матч, в котором "бело-синие" сыграют против ЛНЗ Черкассы 6 сентября.

Однако, как рассказал Бурбас, это не означает, что кредит доверия руководства Динамо к Костюку безлимитный. Инсайдер предположил, что, возможно, он уже исчерпан.

Он добавил, что руководство "бело-синих" взвешенно подходит к вопросу смены тренера.

Что предшествовало ситуации в Динамо

Киевский клуб неудачно начал новый сезон: сначала Динамо вылетело из квалификации Лиги Европы, уступив греческому клубу ПАОК. А впоследствии "бело-синие" потерпели неудачу в Лиге конференций, проиграв скромному Карабаху из Азербайджана.

Проблемы на международной арене перекинулись на внутреннюю, когда столичная команда разгромно проиграла новичку УПЛ – Буковине. Главным антигероем матча стал вратарь Вячеслав Суркис, пропустивший два курьезных гола.

После поражения к болельщикам обратился лидер Динамо Андрей Ярмоленко, который принес извинения за игру команды.