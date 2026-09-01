Відомий інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що Динамо не змінюватиме тренера найближчим часом.

Динамо залишить Костюка

За його інформацією, саме Ігор Костюк виведе команду на наступний матч, в якому біло-сині" зіграють проти ЛНЗ Черкаси 6 вересня.

Проте, як розповів Бурбас, це не означатиме, що кредит довіри керівництва Динамо до Костюка безлімітний. Інсайдер припустив, що, можливо, його вже вичерпано.

Він додав, що боси "біло-синіх" виважено підходять до заміни тренера.

Що передувало ситуації у Динамо

Київський клуб невдало розпочав новий сезон: спершу Динамо вилетіло з кваліфікації Ліги Європи, поступившись грецькому клубу ПАОК. А згодом "біло-сині" зазнали невдачі у Лігі конференцій, програвши скромному Карабаху з Азербайджану.

Проблеми на міжнародній арені перейшли на внутрішню, коли столична команда розгромно програла новачку УПЛ – Буковині. Головним антигероєм поєдинку став голкіпер В'ячеслав Суркіс, який пропустив два курйозні голи.

Після поразки до вболівальників звернувся лідер Динамо Андрій Ярмоленко, який попросив вибачення за гру команди.