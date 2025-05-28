Соглашение подписано: Караваев определился со своим будущим после сезона-2024/2025

Александр Караваев с лета 2019 года выступает в киевском Динамо. Его контракт завершался с "бело-синими" уже 30 июня и долгое время было неизвестно, где будет выступать футболист со следующей кампании.

В среду, 28 мая, в этом вопросе была поставлена точка. Стороны решили продолжить сотрудничество и подписали новое соглашение.

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Караваев остается в Динамо

Они договорились о продлении контракта на один сезон. Также в соглашении есть опция пролонгации еще на 12 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

Отметим, что в кампании-2024/2025 Александр Караваев не всегда играл в основном составе "бело-синих", однако имел немало игровой практики. Он провел за киевлян 29 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

К слову. За период карьеры в Динамо 32-летний универсал добыл шесть трофеев. В частности, в нынешнем сезоне он стал чемпионом Украины.

Напомним, что накануне "бело-синие" также продлили контракты с Виталием Буяльским и Андреем Ярмоленком, который 18 мая стал лучшим бомбардиром Динамо в истории в УПЛ.