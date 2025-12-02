Укр Рус
2 декабря, 15:00
Ему же просто стыдно, – Цыганык раскрыл реакцию Ярмоленко на очередное поражение Динамо

София Кулай
Основные тезисы
  • Динамо Киев потерпело четвертое поражение подряд в УПЛ 2025 – 2026, проиграв Полтаве.
  • Андрей Ярмоленко, наблюдая игру с трибун, испытывал стыд за выступление команды, а бывший тренер Йожеф Сабо назвал игру катастрофической.

Киевское Динамо уступило Полтаве в рамках 14-го тура УПЛ 2025 – 2026. Киевляне потерпели четвертое поражение подряд в текущем сезоне украинского первенства.

После матча известный комментатор Игорь Цыганик эмоционально прокомментировал очередное поражение киевлян. Журналист отметил, что здесь уже нужно ставить вопрос не к наставнику, а к футболистам, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.

Как Ярмоленко отреагировал на поражение Динамо?

Комментатор заявил, что появилось ощущение, что у нынешних игроков Динамо уже есть привычка к поражениям. Цыганык выделил реакцию ветерана команды Андрея Ярмоленко, который следил за игрой против Полтавы с трибун стадиона Валерия Лобановского.

Нет концентрации у футболистов. А что мог изменить Игорь Костюк за два дня? Он сделал ставку на тех же почти игроков, что и Шовковский. Вы лицо Ярмоленко видели в конце матча? Не было там лица, ему же просто стыдно от того, что происходит на поле,
– сказал Цыганык.

Отметим, что после очередного проигранного матча у капитана "бело-синих" был разговор с ультрас Динамо.

Как поражение прокомментировал экс-тренер киевлян Сабо?

Бывший наставник киевского клуба Йожеф Сабо в комментарии Sport-express также раскритиковал выступление динамовцев.

"Команда никакая, нулевая! Ну, а что Костюк? Изменений никаких в составе. Вышли с первых минут все те же игроки, что и Шовковский выпускал, фактически. И результат тоже... Динамо сыграло еще хуже, чем в предыдущей игре. Да это вообще – катастрофа! Какие-то бесхребетные создания, а не футболисты. Не устаю повторять крылатое выражение – "рожденные ползать, летать не способны" – это про нынешних динамовцев", – сказал Сабо.

Что известно о кризисе Динамо?

  • После 14-ти туров киевляне занимают лишь 7-е место в турнирной таблице УПЛ 2025 – 2026, набрав 20 очков. Отставание от лидера сезона донецкого Шахтера составляет уже 11 баллов.

  • После 4-х туров киевляне идут на 27-й строчке таблицы основного раунда Лиги конференций. А это уже за пределами зоны выхода в плей-офф. Динамовцы в четырех матчах одержало лишь одну победу над Зрински 6:0.

  • Впереди у киевского клуба два поединка УПЛ (против Кудривки и Вереса), а также столько же игр в Лиге конференций (против Фиорентины и Ноаха).