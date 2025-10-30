"Пародия на Шахтер": игрок Динамо забавно потроллил донецкий клуб после победы в Кубке

Динамо и Шахтер отыграли первое дерби в сезоне 2025/2026. Команда Александра Шовковского смогла одержать волевую победу в Кубке Украины.

Этот успех позволил киевлянам выйти в четвертьфинал соревнования. Более того, для Динамо это была первая победа над Шахтером за четыре года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбольный Сектор.

Что сказал Попов в адрес Шахтера?

Похоже, что этот результат очень порадовал игрока киевлян Дениса Попова. После матча футболист дал интервью, в котором подколол Шахтер, вспомнив бывших звездных футболистов донецкого клуба.

Это очень принципиальный матч. Я еще поиграл в те годы, когда были футболисты посерьезнее: Марлос, Тайсон, Мораес. Сейчас так, можно сказать, пародия на тот Шахтер. Я учился на этих матчах и понимал, что это за матч. Поэтому так оно, наверное, осталось. Шахтер – хороший соперник, они вложили очень много денег в футболистов, поэтому создали нам трудности,

– заявил Попов.

Отметим, что Денис за свою карьеру отыграл уже 12 матчей против Шахтера и забивал ему также в Кубке. Его гол в 1/8 финала в 2019 году помог Динамо выбить "горняков" из турнира.

В этом же сезоне Попов провел 11 матчей за киевлян, забив один гол согласно данным Transfermarkt. Также на счету защитника четыре клиншита.

Динамо в сезоне 2025/2026