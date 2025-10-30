"Киевляне были никакими": экс-тренер сборной Украины оценил матч Динамо – Шахтер в Кубке Украины

В среду, 29 октября, состоялись очередные матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Главным событием этой стадии турнира было противостояние Динамо и Шахтера.

Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1. Итоги этого поединка подвел бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на BLIK.

Что сказал Сабо о матче Динамо – Шахтер?

Легенда Динамо, который прогнозировал ничью перед матчем, заявил, что доволен результатом. Его разочаровало выступление киевлян в первой половине встречи, но реакция на пропущенный гол была великолепной.

"Доволен-то доволен, но... Первый тайм был полностью за Шахтером. Дончане могли забить даже не один гол, а я насчитал возможности три. Киевляне были никакими! Однако после перерыва все перевернулось с ног на голову. Динамо полностью захватило инициативу, прессинговало, наконец-то начали играть на скорости, а Шахтер после забитого гола остановился, как-то подсел. Такое впечатление, что начали играть на удержание "горняки". Даже и не знаю, что произошло в перерыве в раздевалке киевлян, но…

Ну, молодцы, действительно молодцы сегодня! Вот сегодня, повторюсь, динамовцы молодцы, настроились как следует и победили. Все же в соперниках Шахтер был. А как оно будет с командами из Первой или Второй лиги, мы же не знаем. Могут потерять мотивацию и проиграть – как когда-то Шахтер Агробизнесу. Очень хотелось бы, чтобы и в дальнейшем динамовцы так же играли, как сегодня во втором тайме с Шахтером", – заявил Сабо.

Отдельно Йожеф Йожефович высказался о прерванной безвыигрышной серии Динамо, которое не могло выиграть шесть матчей, после чего разгромило Кривбасс, а теперь переиграло Шахтер. Специалист назвал причину улучшения результатов.

Шовковский с Ярмоленком помирились – есть результат. Думаю, вот она – главная причина двух подряд побед над непростыми соперниками. Видимо, поговорили между собой и решили наконец проблему,

– сказал специалист.

К слову. Динамо стало лишь вторым клубом из УПЛ, который пробился в 1/4 финала Кубка Украины. Пока определились шесть участников следующей стадии турнира, а 30 октября к ним присоединятся победители пар Агротех – Феникс-Мариуполь и Металлист 1925 – Агробизнес.

Напомним, что точный счет поединка Динамо – Шахтер угадал Олег Саленко. Экс-форвард "бело-синих" в комментарии Sport.ua спрогнозировал победу подопечных Шовковского, в частности, из-за большей мотивации.

"Плюс киевлян в том, что вернулся в стартовый состав Андрей Ярмоленко, хорошо выглядел Виталий Буяльский, а это мастерство. У Шахтера пока что все еще идет перестройка. Но как бы там ни было, встретятся две сильнейшие команды страны, поэтому я жду интересной и бескомпромиссной борьбы.

Что касается прогноза, то мне кажется, что Динамо выиграет в один мяч, поскольку у них должно быть больше мотивации из-за того, что в прошлом розыгрыше победу в финале одержал Шахтер. Ставлю на "бело-синих" со счетом 2:1", – говорил перед игрой Саленко.

Интересные факты о противостоянии Динамо – Шахтер