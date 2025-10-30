"Кияни були ніякими": екстренер збірної України оцінив матч Динамо – Шахтар у Кубку України

У середу, 29 жовтня, відбулися чергові матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Головною подією цієї стадії турніру було протистояння Динамо та Шахтаря.

Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Підсумки цього поєдинку підбив колишній тренер збірної України Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на BLIK.

Що сказав Сабо про матч Динамо – Шахтар?

Легенда Динамо, який прогнозував нічию перед матчем, заявив, що задоволений результатом. Його розчарував виступ киян у першій половині зустрічі, але реакція на пропущений гол була чудовою.

"Задоволений-то задоволений, але... Перший тайм був повністю за Шахтарем. Донеччани могли забити навіть не один гол, а я нарахував нагоди зо три. Кияни були ніякими! Однак по перерві все перевернулося з ніг на голову. Динамо повністю захопило ініціативу, пресингувало, нарешті почали грати на швидкості, а Шахтар після забитого голу зупинився, якось підсів. Таке враження, що почали грати на утримання "гірники". Навіть і не знаю, що сталося у перерві в роздягальні киян, але…

Ну, молодці, дійсно молодці сьогодні! От сьогодні, повторюсь, динамівці молодці, налаштувались як слід і перемогли. Все ж у суперниках Шахтар був. А як воно буде з командами з Першої чи Другої ліги, ми ж не знаємо. Можуть втратити мотивацію та програти – як колись Шахтар Агробізнесу. Дуже хотілося б, щоб і надалі динамівці так само грали, як сьогодні у другому таймі з Шахтарем", – заявив Сабо.

Окремо Йожеф Йожефович висловився про перервану безвиграшну серію Динамо, яке не могло виграти шість матчів, після чого розгромило Кривбас, а тепер переграло Шахтар. Спеціаліст назвав причину покращення результатів.

Шовковський із Ярмоленком помирились – є результат. Думаю, ось вона – головна причина двох поспіль перемог над непростими суперниками. Мабуть, поговорили між собою та й розв'язали нарешті проблему,

– сказав фахівець.

До слова. Динамо стало лише другим клубом з УПЛ, який пробився до 1/4 фіналу Кубка України. Наразі визначились шість учасників наступної стадії турніру, а 30 жовтня до них долучаться переможці пар Агротех – Фенікс-Маріуполь і Металіст 1925 – Агробізнес.

Нагадаємо, що точний рахунок поєдинку Динамо – Шахтар вгадав Олег Саленко. Ексфорвард "біло-синіх" у коментарі Sport.ua спрогнозував перемогу підопічних Шовковського, зокрема, через більшу мотивацію.

"Плюс киян у тому, що повернувся до стартового складу Андрій Ярмоленко, добре виглядав Віталій Буяльський, а це майстерність. У Шахтаря поки що все ще йде перебудова. Але хай там як, зустрінуться дві найсильніші команди країни, тому я чекаю на цікаву та безкомпромісну боротьбу.

Що стосується прогнозу, то мені здається, що Динамо виграє в один м'яч, оскільки у них має бути більше мотивації через те, що в минулому розіграші перемогу у фіналі здобув Шахтар. Ставлю на "біло-синіх" з рахунком 2:1", – говорив перед грою Саленко.

Цікаві факти про протистояння Динамо – Шахтар