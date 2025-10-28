Динамо – Шахтер: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Украины
- Матч 1/8 финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером состоится 29 октября в 18:00 на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
- Прямая трансляция поединка будет доступна на UPL.TV, а также в ютубе на УПЛ ТВ и Football Hub.
В среду, 29 октября, будет сыграно три матча 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/2026. Закроет программу игрового дня противостояние киевского Динамо и донецкого Шахтера.
Поединок состоится в столице на стадионе имени Валерия Лобановского. Игра начнется в 18:00, информирует 24 Канал.
Читайте также Довбик заинтересовал три европейских клуба с украинским следом: Рома выставила ценник на форварда
Кто будет транслировать матч Динамо – Шахтер?
Это будет первое "Классическое" в нынешнем сезоне. К нему команды подходят в отличном настроении после побед над Кривбассом и Кудривкой с одинаковым счетом 4:0.
Прямую трансляцию поединка покажет канал UPL.TV. Он есть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Volia TV и Киевстар ТВ.
Также матч Динамо – Шахтер будет доступен в свободном доступе. Его будут транслировать в ютубе на УПЛ ТВ и Football Hub.
К слову. Последний раз команды встречались между собой 14 мая в финале Кубка Украины-2024/2025. Тогда в основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в послематчевой серии пенальти сильнее оказались "горняки".
Отметим, что накануне в комментарии Украинскому футболу прогноз на украинское "Классическое" сделал Йожеф Сабо. Он предсказал ничью со счетом 1:1 и серию пенальти.
Что известно о противостоянии Динамо и Шахтера в Кубке?
"Бело-синие" и "горняки" 17 раз встречались в Кубке Украины, из которых 11 – в финале. Преимущество в этих противостояниях имеет Шахтер – 11 триумфов против 6.
В общем донетчане являются рекордсменами национального Кубка. Во времена независимости они добыли 15 трофеев, а киевляне – 13.
По данным Transfermarkt, всего ожесточенные соперники 192 раза в истории встречались друг с другом. Динамовцы оказывались сильнее в 82 поединках, 48 раз была зафиксирована ничья, а в 62 матчах побеждали "горняки". Общий баланс голов 286:252.