Динамо – Шахтар: де дивитись матч 1/8 фіналу Кубка України
- Матч 1/8 фіналу Кубка України між Динамо та Шахтарем відбудеться 29 жовтня о 18:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві.
- Пряма трансляція поєдинку буде доступна на UPL.TV, а також в ютубі на УПЛ ТБ і Football Hub.
У середу, 29 жовтня, буде зіграно три матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/2026. Закриватиме програму ігрового дня протистояння київського Динамо та донецького Шахтаря.
Поєдинок відбудеться у столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського. Гра розпочнеться о 18:00, інформує 24 Канал.
Хто транслюватиме матч Динамо – Шахтар?
Це буде перше "Класичне" в нинішньому сезоні. До нього команди підходять у чудовому настрої після перемог над Кривбасом і Кудрівкою з однаковим рахунком 4:0.
Пряму трансляцію поєдинку покаже канал UPL.TV. Він є на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Volia TV та Київстар ТБ.
Також матч Динамо – Шахтар буде доступний у вільному доступі. Його транслюватимуть у ютубі на УПЛ ТБ і Football Hub.
До слова. Востаннє команди зустрічалися між собою 14 травня у фіналі Кубка України-2024/2025. Тоді в основний час було зафіксовано нічию 1:1, а в післяматчевій серії пенальті сильнішими виявилися "гірники".
Зазначимо, що напередодні в коментарі Українському футболу прогноз на українське "Класичне" зробив Йожеф Сабо. Він передбачив нічию з рахунком 1:1 і серію пенальті.
Що відомо про протистояння Динамо та Шахтаря в Кубку?
"Біло-сині" та "гірники" 17 разів зустрічалися в Кубку України, з яких 11 – у фіналі. Перевагу в цих протистояннях має Шахтар – 11 тріумфів проти 6.
Загалом донеччани є рекордсменами національного Кубка. В часи незалежності вони здобули 15 трофеїв, а кияни – 13.
За даними Transfermarkt, всього запеклі суперники 192 рази в історії зустрічалися один з одним. Динамівці виявлялися сильнішими у 82 поєдинках, 48 разів було зафіксовано нічию, а в 62 матчах перемагали "гірники". Загальний баланс голів 286:252.