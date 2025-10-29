Милевский дал прогноз на битву Динамо и Шахтера в Кубке Украины
- Артем Милевский прогнозирует победу Динамо со счетом 1:0 в матче против Шахтера в Кубке Украины.
- Матч начнется в 18:00 на стадионе "Динамо имени Валерия Лобановского", его будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.
В среду, 29 октября, состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Закрывать программу игрового дня будет поединок между киевским Динамо и донецким Шахтером.
Команды будут определять сильнейшего в столице на стадионе "Динамо имени Валерия Лобановского". Своими ожиданиями от этого противостояния поделился Артем Милевский, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети IGNIS.
Динамо – Шахтер: какой прогноз сделал Милевский?
Бывший капитан "бело-синих" заявил, что будет болеть за подопечных Александра Шовковского. Он пожелал Андрею Ярмоленку забить гол и догнать его самого по количеству мячей в "Классическом".
Конечно, я буду болеть за свой родной клуб – это моя семья! Думаю, матч завершится со счетом 1:0 в пользу Динамо Киев,
– спрогнозировал Милевский.
Отметим, что матч начнется в 18:00. Его будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.
К слову. Последний раз Динамо и Шахтер встречались между собой в финале Кубка Украины-2024/2025. Тогда команды сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти трофей добыли "горняки".
Напомним, что накануне подопечные Шовковского и Турана прервали свои безвыигрышные серии, одолев с одинаковым счетом 4:0 Кривбасс и Кудривку. Благодаря этому они поднялись на первые две ступеньки турнирной таблицы УПЛ после десяти туров.
Что известно о противостоянии Динамо и Шахтера в Кубке?
Из-за изменений в регламенте турнира гранды начали свой путь с 1/16 финала Кубка Украины. Киевляне со счетом 2:1 одолели Александрию, а "горняки" минимально переиграли Полесье Ставки (1:0).
В общем это будет 18-е очное противостояние между грандами в Кубке Украины. Преимущество имеют донетчане, которые триумфовали в предыдущих дуэлях 11 раз.
Также Шахтер чаще добывал трофей. "Горняки" 15 раз становились обладателями Кубка Украины, а Динамо – 13.