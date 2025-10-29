Команды будут определять сильнейшего в столице на стадионе "Динамо имени Валерия Лобановского". Своими ожиданиями от этого противостояния поделился Артем Милевский, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети IGNIS.

Читайте также Динамо – Шахтер: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Украины

Динамо – Шахтер: какой прогноз сделал Милевский?

Бывший капитан "бело-синих" заявил, что будет болеть за подопечных Александра Шовковского. Он пожелал Андрею Ярмоленку забить гол и догнать его самого по количеству мячей в "Классическом".

Конечно, я буду болеть за свой родной клуб – это моя семья! Думаю, матч завершится со счетом 1:0 в пользу Динамо Киев,

– спрогнозировал Милевский.

Отметим, что матч начнется в 18:00. Его будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.

К слову. Последний раз Динамо и Шахтер встречались между собой в финале Кубка Украины-2024/2025. Тогда команды сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти трофей добыли "горняки".

Напомним, что накануне подопечные Шовковского и Турана прервали свои безвыигрышные серии, одолев с одинаковым счетом 4:0 Кривбасс и Кудривку. Благодаря этому они поднялись на первые две ступеньки турнирной таблицы УПЛ после десяти туров.

Что известно о противостоянии Динамо и Шахтера в Кубке?