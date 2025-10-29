Команди визначатимуть сильнішого у столиці на стадіоні "Динамо імені Валерія Лобановського". Своїми очікуваннями від цього протистояння поділився Артем Мілевський, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі IGNIS.

Динамо – Шахтар: який прогноз зробив Мілевський?

Колишній капітан "біло-синіх" заявив, що буде вболівати за підопічних Олександра Шовковського. Він побажав Андрію Ярмоленку забити гол і наздогнати його самого за кількістю м'ячів у "Класичному".

Звичайно, я буду вболівати за свій рідний клуб – це моя сім'я! Думаю, матч завершиться з рахунком 1:0 на користь Динамо Київ,

– спрогнозував Мілевський.

Зазначимо, що матч розпочнеться о 18:00. Його обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Дмитром Панчишиним.

До слова. Востаннє Динамо та Шахтар зустрічалися між собою у фіналі Кубка України-2024/2025. Тоді команди зіграли внічию 1:1, а в серії пенальті трофей здобули "гірники".

Нагадаємо, що напередодні підопічні Шовковського та Турана перервали свої безвиграшні серії, здолавши з однаковим рахунком 4:0 Кривбас і Кудрівку. Завдяки цьому вони піднялися на перші дві сходинки турнірної таблиці УПЛ після десяти турів.

Що відомо про протистояння Динамо й Шахтаря в Кубку?