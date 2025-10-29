"Команды одинаково никакие": откровенный прогноз экс-игрока сборной Украины на матч Динамо – Шахтер

В среду, 29 октября, состоится центральный матч стадии 1/8 финала Кубка Украины. В нем встретятся киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Это будет первое "Классическое" в сезоне между грандами украинского футбола. Своими ожиданиями от их противостояния поделился Виктор Леоненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на BLIK.

Какой прогноз сделал Леоненко на игру Динамо – Шахтер?

Бывший нападающий Динамо заявил, что сейчас команды демонстрируют футбол низкого уровня. Несмотря на это, он надеется, что в матче будет много забитых голов и игра обойдется без скандалов и лишних стычек.

Здесь я жду качество, потому что команды одинаково никакие. Пусть Динамо и Шахтер в Кубке покажут, что не случайно находятся вверху турнирной таблицы УПЛ. Я хотел бы, чтобы команды сыграли 3:3 или 2:2 и били пенальти. Потому что так даже не определишь, кто сильнее. Если снова будут полтора момента за 90 минут, то вы, журналисты, лучше не пишите, что был суперматч недели. Также хочется, чтобы судьи не испортили игру и было меньше толчков, драк и бессмысленных красных,

– заявил Леоненко.

Также эксперт спрогнозировал, как будет развиваться игра. Он считает, что будет мало моментов и все решат детали.

"Шахтер будет бесполезно контролировать мяч, а Динамо будет играть на контратаках. Моментов много не будет, это кубковая игра и никто сломя голову бежать не будет. Хочу ошибиться, но, скорее всего, будет скука. Разве что судья что-то начудит и будет удаление", – считает Леоненко.

Экс-футболист сборной Украины добавил, что будет болеть за Динамо, ведь там играл и сделал свой окончательный прогноз.

Хочу, чтобы была результативная ничья в основное время – 1:1, 2:2 или 3:3. А в серии пенальти пусть Нещерет и Ризнык решают, кто из них сильнее вратарь. Я просто люблю пенальти смотреть. Самое главное – чтобы команды сделали праздник для болельщиков. Это должно быть в приоритете для футболистов,

– сказал эксперт.

К слову. По данным Transfermarkt, это будет 193-е очное противостояние между соперниками. Динамовцы оказывались сильнее в 82 поединках, 48 раз была зафиксирована ничья, а в 62 матчах побеждал Шахтер. Общий баланс голов 286:252 в пользу "бело-синих".

Напомним, что накануне киевляне и "горняки" прервали свои безвыигрышные серии, одержав победы с одинаковым счетом 4:0 против Кривбасса и Кудривки соответственно. Благодаря этому они поднялись в турнирной таблице УПЛ и сейчас занимают первые две строчки.

