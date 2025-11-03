Матч Шахтер – Динамо (3:1) в рамках 11-го тура УПЛ оправдал ожидания болельщиков, подарив незабываемые эмоции. 24 Канал вспомнил самые эпические баталии с участием грандов украинского футбола.

Как Бангура убегал от Езерского?

История противостояния между киевским Динамо и донецким Шахтером насчитывает 203 матча в разных турнирах. Однако только в годы независимости Украины конкуренция между "бело-синими" и "горняками" вышла на новый уровень.

Клуб из Донецка нарушил гегемонию столичного клуба во внутренних соревнованиях. Нередко в очных поединках принципиальных соперников решается судьба наград или трофеев. Поэтому градус эмоций всегда зашкаливает, из-за чего на поле возникают конфликты между игроками, которые перерастают в массовые драки.

Финал Кубка Украины-2007/08 еще долго будут вспоминать болельщики обоих клубов. Поединок завершился уверенной победой "горняков" со счетом 2:0. Во время матча состоялась драка с участием защитника Шахтера Владимира Езерского и форварда Динамо Исмаэля Бангуры.

В одном из эпизодов гвинеец ударил в подбородок игрока "горняков". Это разозлило Езерского, который побежал за Бангурой, чтобы проучить вспыльчивого нападающего. К счастью, скоростные данные у форварда всегда были на уровне, а потому он успел спрятаться в подтрибунном помещении.

Я его не догнал. Быстрый он. Но я уже остыл – это поначалу страсти кипели. Самое главное сейчас – завоевание Кубка. И мы собираемся отметить это, а не думать о Бангуре и его поведении,

– прокомментировал эпизод Езерский.

Видео, как Бангура убегал от Езерского

Картинное падение Кучера

Показательный момент случился в матче Кубка Украины в октябре 2009 года. Динамовцы готовились к пробитию штрафного, а "горняки" строили стенку, куда пытался стать Огнен Вукоевич. Во время толкотни защитник Шахтера Александр Кучер проявил незаурядные артистические способности и картинно упал на газон. При этом хорват почти не трогал соперника. В итоге арбитр показал красную карточку Вукоевичу, а Шахтер одержал победу – 2:0.

"Кучер первый меня ударил локтем в живот, когда я стал в стену. После этого я коснулся его немного за спину рукой и сказал: "Отстань от меня, что ты своим локтем делаешь?". Он развернулся, увидев, что это я, схватился за голову и упал, будто в него выстрелил снайпер", – комментировал эпизод Вукоевич.

Видео падения Кучера

Как подрались Ярмоленко и Степаненко?

Драка с участием Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко положила конец их дружбе. Скандальный эпизод случился в матче чемпионата Украины сезона-2015/16.

Футболисты Шахтера уверенно переигрывали соперников. Третий гол в ворота Динамо забил полузащитник Тарас Степаненко, который побежал праздновать к фанатской трибуне "бело-синих". Полузащитник показал болельщикам эмблему Шахтера, спровоцировав игроков Динамо.

Сначала Вида толкнул Степаненко в спину, а Ярмоленко скосил партнера по сборной Украины ударом по ногам. После этого команды пошли стенка на стенку, а вингер "бело-синих" пропустил удар в лицо от Кучера.

Видео массовой драки, которую спровоцировала стычка Ярмоленко и Степаненко

Как Мораес подрался с "горняками"?

Домашний матч Динамо с Шахтером (3:4) в чемпионате-2016/17 запомнился большим количеством забитых мячей. Противостояние не обошлось без драки.

При счете 2:3 сдали нервы у форварда Динамо Жуниора Мораеса. Бразилец решил показать свои способности в боях без правых. Нападающий ударил локтем в нос Тарасу Степаненко, а потом досталось еще и Дарио Срне.

Бразилец получил заслуженную красную карточку и длительную дисквалификацию. Этот эпизод не помешал ему в 2018 году присоединиться к принципиальному сопернику Динамо.

Видео драки с участием Мораеса

Как в Ярмоленко вселился герой Шекспира?

Украинское "Классическое", которое состоялось 2 ноября 2025 года, напомнило старые добрые времена. Страсти на поле кипели не на шутку. В одном из эпизодов произошла стычка с участием Ярмоленко и Бондаря.

После игрового момента лидер Динамо схватил за горло защитника Шахтера, будто пытаясь задушить. Показалось, что Ярмоленко решил разыграть шекспировскую пьесу "Отелло". Лишь благодаря вмешательству полузащитника "горняков" Олега Очеретько удалось разнять соперников.

Схватка с Ярмоленко? Я очень уважаю Андрея Николаевича как человека и как игрока. Что происходит на поле, пусть там и остается. На тот момент я сыграл в мяч, Андрею, видимо, что-то не понравилось. После игры мы пожали друг другу руки. Это легенда сборной Украины и украинского футбола. С большим уважением к нему отношусь. Это футбол, эмоции,

– сказал Бондарь в комментарии для Football Hub.

Схватка Ярмоленко и Бондаря / скриншот с трансляции

Напомним, что Динамо и Шахтер в этом сезоне уже выясняли отношения в 1/8 финала Кубка Украины. Подопечные Александра Шовковского одержали волевую победу со счетом 2:1 вышли в четвертьфинальную стадию турнира..