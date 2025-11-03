Матч Шахтар – Динамо (3:1) в рамках 11-го туру УПЛ виправдав очікування вболівальників, подарувавши незабутні емоції. 24 Канал пригадав найепічніші баталії за участю грандів українського футболу.

Як Бангура тікав від Єзерського?

Історія протистояння між київським Динамо та донецьким Шахтарем налічує 203 матчі у різних турнірах. Однак лише в роки незалежності України конкуренція між "біло-синіми" та "гірниками" вийшла на новий рівень.

Клуб з Донецька порушив гегемонію столичного клубу у внутрішніх змаганнях. Нерідко в очних поєдинках принципових суперників вирішується доля нагород або трофеїв. Тож градус емоцій завжди зашкалює, через що на полі виникають конфлікти між гравцями, які переростають у масові бійки.

Фінал Кубка України-2007/08 ще довго згадуватимуть вболівальники обох клубів. Поєдинок завершився впевненою перемогою "гірників" з рахунком 2:0. Під час матчу сталася бійка за участю захисника Шахтаря Володимира Єзерського та форварда Динамо Ісмаеля Бангури.

В одному з епізодів гвінеєць вдарив у підборіддя гравця "гірників". Це розлютило Єзерського, який побіг за Бангурою, щоб провчити запального нападника. На щастя, швидкісні дані у форварда завжди були на рівні, а тому він встиг сховатися у підтрибунному приміщенні.

Я його не наздогнав. Швидкий він. Але я вже охолонув – це спочатку пристрасті кипіли. Найголовніше зараз – завоювання Кубка. І ми збираємось відзначити це, а не думати про Бангура та його поведінку,

– прокоментував епізод Єзерський.

Відео, як Бангура втікав від Єзерського

Картинне падіння Кучера

Показовий момент трапився у матчі Кубка України у жовтні 2009 року. Динамівці готувалися до пробиття штрафного, а "гірники" будували стінку, куди намагався стати Огнен Вукоєвич. Під час штовханини захисник Шахтаря Олександр Кучер виявив неабиякі артистичні здібності та картинно впав на газон. При цьому хорват майже не чіпав суперника. У підсумку арбітр показав червону картку Вукоєвичу, а Шахтар здобув перемогу – 2:0.

"Кучер перший мене вдарив ліктем у живіт, коли я став у стіну. Після цього я торкнувся його трохи за спину рукою і сказав: "Відчепись від мене, що ти своїм ліктем робиш?". Він розвернувся, побачивши, що це я, схопився за голову і впав, ніби у нього вистрілив снайпер", – коментував епізод Вукоєвич.

Відео падіння Кучера

Як побилися Ярмоленко та Степаненко?

Бійка за участю Тараса Степаненка та Андрія Ярмоленка поклала кінець їхній дружбі. Скандальний епізод трапився у матчі чемпіонату України сезону-2015/16.

Футболісти Шахтаря впевнено перегравали суперників. Третій гол у ворота Динамо забив півзахисник Тарас Степаненко, який побіг святкувати до фанатської трибуни "біло-синіх". Півзахисник показав вболівальникам емблему Шахтаря, спровокувавши гравців Динамо.

Спочатку Віда штовхнув Степаненка у спину, а Ярмоленко скосив партнера по збірній України ударом по ногах. Після цього команди пішли стінка на стінку, а вінгер "біло-синіх" пропустив удар в обличчя від Кучера.

Відео масової бійки, яку спровокувала сутичка Ярмоленка і Степаненка

Як Мораєс побився з "гірниками"?

Домашній матч Динамо з Шахтарем (3:4) у чемпіонаті-2016/17 запам'ятався великою кількістю забитих м'ячів. Протистояння не обійшлося без бійки.

За рахунку 2:3 здали нерви у форварда Динамо Жуніора Мораєса. Бразилець вирішив показати свої здібності у боях без правих. Нападник вдарив ліктем у ніс Тарасу Степаненку, а потім дісталося ще й Даріо Срні.

Бразилець отримав заслужену червону картку та тривалу дискваліфікацію. Цей епізод не завадив йому у 2018 році приєднатися до принципового суперника Динамо.

Відео бійки за участю Мораєса

Як в Ярмоленка вселився герой Шекспіра?

Українське "Класичне", який відбулося 2 листопада 2025 року, нагадало старі добрі часи. Пристрасті на полі кипіли не на жарт. В одному з епізодів сталася сутичка за участю Ярмоленка та Бондаря.

Після ігрового моменту лідер Динамо схопив за горло захисника Шахтаря, ніби намагаючись задушити. Здалося, що Ярмоленко вирішив розіграти шекспірівську п'єсу "Отелло". Лише завдяки втручанню півзахисника "гірників" Олега Очеретька вдалося розборонити суперників.

Сутичка з Ярмоленком? Я дуже поважаю Андрія Миколайовича як людину та як гравця. Що відбувається на полі, хай там і лишається. На той момент я зіграв у м'яч, Андрію, мабуть, щось не сподобалось. Після гри ми потиснули один одному руки. Це легенда збірної України та українського футболу. З великою повагою до нього ставлюся. Це футбол, емоції,

– сказав Бондар у коментарі для Football Hub.

Сутичка Ярмоленка і Бондаря / скриншот з трансляції

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар у цьому сезоні вже з'ясовували стосунки у 1/8 фіналу Кубка України. Підопічні Олександра Шовковського здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу турніру.