"Безвольная команда": Маркевич "уничтожил" Динамо после вылета от Карабаха

Киевское Динамо подверглось критике после вылета из еврокубков уже на стадии квалификации. Бывший главный тренер сборной Украины раскритиковал команду Игоря Костюка.

Мирон Маркевич считает, что столичная команда должна была пройти дальше в противостоянии с Карабахом, которое состоялось в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций. Слова известного тренера приводит Meta.

Критика Маркевича после матча с Карабахом

Бывший наставник Днепра, Металлиста и сборной Украины считает, что обе команды показали не лучший уровень игры, но украинская команда оказалась еще хуже соперника.

Здесь даже нечего комментировать. Я бы и хотел увидеть что-то положительное со стороны Динамо, но этого и близко не было. Безвольная команда. Характера нет. При всем уважении к Карабаху, их можно и нужно было пройти. Они продали многих своих основных игроков, но и этим Динамо не смогло воспользоваться,

– отметил Маркевич.

Отметим, что бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал главного тренера Динамо Игоря Костюка. Он считает, что команде не хватает характера и тренерского задора.

Что дальше для Динамо

Динамо продолжит борьбу в чемпионате Украины. В третьем туре команда Игоря Костюка примет Колос из Ковалевки. Начало матча запланировано на 16 августа в 18:00 по киевскому времени.

Теперь единственным представителем нашей страны на международной арене является донецкий Шахтер, который еще не стартовал в Лиге чемпионов.