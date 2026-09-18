Не с такой игрой: легенда Динамо поставил крест на шансах киевлян

Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук не включил Динамо в тройку клубов, которые будут бороться за медали в чемпионате Украины. Бывший футболист столичной команды считает, что киевлянам не хватает класса и мастеровитых игроков.

В комментарии "Украинскому футболу" Ващук заявил, что в настоящее время в Динамо нет футболистов, способных добиваться высоких результатов.

Динамо не будет бороться за медали УПЛ

"Все, кто болеет за Динамо, всегда думают только о первом месте, хотят видеть на нем киевскую команду, но на сегодняшний день ей не хватает класса, мастерства футболистов, чтобы за него бороться. Ну, нет игроков, способных выполнять задачи и добиваться высоких результатов", – сказал бывший защитник "бело-синих".

Ващук признает, что с такой игрой, которую сейчас демонстрируют динамовцы, им не о чем и мечтать о золотых наградах.

С такой игрой, которую сейчас демонстрирует Динамо, о медалях мечтать не приходится… Футболисты не готовы играть на высоком уровне. Динамовцам нужно играть, преодолевая себя, как мы раньше играли, вот тогда и будет результат. Иначе ничего не получится. Надеюсь, Динамо все же поборется за тройку, но… Посмотрим,

– добавил экс-футболист.

Ващук убежден, что за награды будут бороться Шахтер, Полесье и Карпаты.

Результаты Динамо в новом сезоне

Динамо неудачно начало сезон 2026/2027, ведь вылетело из еврокубков. Киевляне не смогли пройти квалификацию в Лигу Европы и Лигу конференций, проиграв ПАОКу и Карабаху соответственно.

В чемпионате Украины "бело-синие" дважды потеряли очки: разгромно проиграли Буковине (3:0) и сыграли вничью с ЛНЗ Черкассы (0:0).

После серии неудач бывший нападающий Динамо Максим Шацких назвал "трагедией" вылет киевлян из Лиги конференций.

Также легендарный футболист сказал, что болельщикам киевлян стоит снизить свои ожидания. По его мнению, больше нет того легендарного Динамо, которое было когда-то.