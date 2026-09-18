У коментарі "Українському футболу" Ващук сказав, що наразі в Динамо немає футболістів, які можуть досягати високих результатів.

Динамо не буде боротися за медалі УПЛ

"Всі, хто вболіває за Динамо, завжди думають лише про перше місце, хочуть бачити на ньому київську команду, але на сьогодні їй не вистачає класу, майстерності футболістів, щоб за нього боротися. Ну, немає гравців, які можуть виконувати завдання і досягати високих результатів", – сказав колишній захисник "біло-синіх".

Ващук визнає, що з такою грою, яку нині демонструють динамівці, їм годі й мріяти про золоті нагороди.

З такою грою, яку нині демонструє Динамо, про медалі мріяти не доводиться… Не готові грати футболісти на високому рівні. Динамівцям потрібно грати через "не можу", як ми раніше грали, от тоді буде й результат. Інакше нічого не вийде. Сподіваюсь, все ж побореться за трійку Динамо, але... Побачимо,

– додав ексфутболіст.

Ващук переконаний, що за нагороди будуть боротися Шахтар, Полісся і Карпати.

Результати Динамо у новому сезоні

Динамо невдало розпочало сезон 2026/2027, адже вилетіло з єврокубків. Кияни не змогли пройти кваліфікацію до Ліги Європи та Ліги конференцій, програвши ПАОКу та Карабаху відповідно.

У чемпіонаті України "біло-сині" двічі втратили очки: розгромно програли Буковині (3:0) та зіграли внічию з ЛНЗ Черкаси (0:0).

Після серії невдач колишній нападник Динамо Максим Шацьких назвав "трагедією" виліт киян з Ліги конференцій.

Також легендарний футболіст сказав, що вболівальникам киян варто заменшити очікування. На його думку, більше немає того легендарного Динамо, яке було колись.