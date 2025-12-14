Динамо разгромило Верес перед зимним перерывом в УПЛ

В матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало на своем поле Верес. Подопечные Игоря Костюка уверенно разобрались с ровенскими "волками".

Матч 16 тура УПЛ Динамо – Верес состоялся в воскресенье, 14 декабря. Столичная команда продолжила победную серию в чемпионате, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Динамо – Верес?

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк второй раз подряд доверил место на острие атаки Матвею Пономаренко. 19-летний форвард оправдал доверие наставника.

На 9-й минуте встречи Пономаренко получил передачу от Тиаре и перебросил мяч через голкипера Вереса Гороха, который выбежал на перехват. 1:0 – Динамо быстро открыло счет во встрече. Отметим, что Матвей забил второй гол подряд в чемпионате.

Еще до перерыва "бело-синие" увеличили свое преимущество. После розыгрыша углового Тиаре замкнул головой навес Вивчаренко. Для сенегальского легионера этот гол стал первым в составе столичного клуба.

Жирную точку в матче поставил звездный ветеран Динамо Андрей Ярмоленко, который заменил Пономаренко на 81-й минуте. 36-летний вингер воспользовался ювелирным пасом Шапаренко, установив окончательный счет уже в компенсированное время.

Динамо – Верес 3:0

Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Каково турнирное положение Динамо и Вереса?