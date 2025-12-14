Динамо розгромило Верес перед зимовою перервою в УПЛ
- Динамо перемогло Верес з рахунком 3:0, закінчивши матч голами Пономаренка, Тіаре та Ярмоленка.
- Динамо займає четверте місце в УПЛ, маючи 26 очок після 16 матчів, тоді як Верес на 11 місці з 18 очками.
У матчі 16-го туру Української Прем'єр-ліги київське Динамо приймало на власному полі Верес. Підопічні Ігоря Костюка впевнено розібралися з рівненськими "вовками".
Матч 16 туру УПЛ Динамо – Верес відбувся у неділю, 14 грудня. Столична команда продовжила переможну серію у чемпіонаті, пише 24 Канал.
Як завершився матч Динамо – Верес?
Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Ігор Костюк вдруге поспіль довірив місце на вістрі атаки Матвію Пономаренку. 19-річний форвард виправдав довіру наставника.
На 9-й хвилині зустрічі Пономаренко отримав передачу від Тіаре та перекинув м'яч через голкіпера Вереса Гороха, який вибіг на перехоплення. 1:0 – Динамо швидко відкрило рахунок у зустрічі. Зазначимо, що Матвій забив другий поспіль гол у чемпіонаті.
Ще до перерви "біло-сині" збільшили свою перевагу. Після розіграшу кутового Тіаре замкнув головою навіс Вівчаренка. Для сенегальського легіонера цей гол став першим у складі столичного клубу.
Масну крапку в матчі поставив зірковий ветеран Динамо Андрій Ярмоленко, який замінив Пономаренка на 81-й хвилині. 36-річний вінгер скористався ювелірним пасом Шапаренка, встановивши остаточний рахунок у компенсований час.
Динамо – Верес 3:0
Голи: Пономаренко, 9, Тіаре, 20, Ярмоленко, 90+1
Відеоогляд матчу Динамо – Верес
Яке турнірне становище Динамо і Вереса?
- Динамо завершує 2025 рік на четвертій сходинці в таблиці УПЛ. Підопічні Ігоря Костюка набрали 26 очок у 16 матчах.
- Рівненський Верес залишився на 11 місці в турнірній таблиці. "Вовки" заробили 18 балів у 15 поєдинках.
- Зазначимо, що команда Олега Шандрука недограла матч 15 туру з Металістом 1925. Доля зустрічі визначиться за підсумком засідання КДК УАФ.