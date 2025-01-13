Онлайн-трансляция матча Динамо – Видзев на сборах в Турции

Киевский клуб проведет свою третью товарищескую игру в 2025 году. Очередным соперником команды Александра Шовковского станет середняк чемпионата Польши.

Киевское Динамо продолжает тренировочный сбор в Турции. Команда Александра Шовковского готовится к заключительным матчам Лиги Европы, сообщает 24 Канал.

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Динамо против поляков

Во время сборов "бело-синие" проведут четыре спарринга. В первых двух Динамо одержало по одной победе и поражению. Игра против Магдебурга оказалась неудачной (1:3), тогда как Стяуа капитулировала перед киевлянами (2:1).

На очереди – бой против представителя чемпионата Польши Видзева. Команда из Лодзи является четырехкратным победителем местного чемпионата, но в последнее время звезд с неба не хватает. Сейчас Видзев занимает 9 место в Экстракляси, отставая от еврокубковой зоны аж на десять очков.

Матч Динамо – Видзев состоится 13 января в турецкой Анталье на "Miracle Sport Complex". Начало – в 14:00 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте 24 Канала.

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