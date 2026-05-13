Динамо подписало крупное соглашение: Ярмоленко получил новую роль
- Динамо подписало меморандум о сотрудничестве с Третьим армейским корпусом на три года для поддержки защитников Украины.
- Соглашение включает реабилитацию военных, поддержку семей защитников, помощь пострадавшим детям и бесплатный доступ военных к матчам клуба.
Во вторник, 12 мая, в пресс-конференцзале стадиона Динамо имени Валерия Лобановского состоялось официальное подписание Меморандума о сотрудничестве. Сторонами соглашения стали Динамо и Третий армейский корпус.
Партнерство заключено сроком на три года. Оно будет проходить под лозунгом "Вы болеете за нас. Мы болеем за вас", сообщает пресс-служба столичного клуба.
Какова цель сотрудничества Динамо с Третьим армейским корпусом?
Главной целью стратегического партнерства является системная помощь защитникам Украины. Стороны договорились о работе в таких сферах:
Реабилитация военных.
Поддержка семей защитников.
Помощь детям, которые пострадали от войны.
Благотворительные акции для Сил обороны Украины.
Совместные медийные кампании и выпуск общей атрибутики.
Отдельным пунктом является интеграция бойцов в футбольную жизнь. Военные и ветераны получили право бесплатно посещать матчи клуба, открытые тренировки, экскурсии в клубный музей, а также проводить встречи с игроками и тренерами.
Подписание Меморандума между Динамо и Третьим армейским корпусом / Фото Динамо Киев
Как отреагировали на подписание Меморандума?
Документ подписали генеральный директор клуба Дмитрий Бриф, лидер команды Андрей Ярмоленко, глава штабного фонда корпуса Олег Петренко и командир 3-го мехбата 60-й ОМБр Андрей Балановский.
Согласно этому меморандуму весь наш клуб стал амбассадором Третьего армейского корпуса. Гордимся людьми, которые защищают нашу страну. Динамо и в дальнейшем будет поддерживать Силы обороны,
– подчеркнул капитан киевлян Ярмоленко.
Петренко отметил особую связь подразделения с футбольным движением.
Третий корпус – это наиболее "фанатское" военное подразделение Украины: такой концентрации бывших футбольных ультрас на всех уровнях нет больше нигде. Поэтому нашим ребятам приятно будет шагать вперед вместе с Динамо,
– отметил он.
В пресс-службе Динамо подчеркнули символизм этого события.
Когда-то фанаты поддерживали команду на трибунах. Сегодня клуб, футболисты и все динамовское сообщество поддерживают тех, кто защищает Украину и наше общее будущее,
– написали на сайте клуба.
Что известно о Третий армейский корпус и как они связаны с фанатами?
В марте 2025 года в составе Сухопутных войск появилось новое оперативное объединение – Третий армейский корпус. Его возглавил бригадный генерал Андрей Билецкий.
Это подразделение считают наиболее "фанатским" в ВСУ. Основу корпуса составила легендарная 3-я отдельная штурмовая бригада. Она исторически формировалась из добровольцев "Азовского движения", большинство которых – футбольные ультрас.
Сообщество фанатов вокруг Билецкого одной из первых пошла воевать еще в 2014 году. Сегодня лидеры околофутбольных движений и активные болельщики различных украинских клубов служат сержантами и младшими командирами.
По информации фонда "Трибуна Героев", война унесла жизни уже около 322 украинских футбольных фанатов.