Динамо неожиданно потеряло очки, сыграв вничью с середняком УПЛ

Динамо уверенно лидирует в текущем сезоне чемпионата Украины. Именно "бело-синие" главный претендент на золотые медали элитного дивизиона страны.

Ворскла – Динамо 1:1

Голы: Скляр, 64 – Буяльский, 16

Удаление: Островский, 90

Сегодня, 28 февраля, состоялся матч между Ворсклой и Динамо в рамках 19-го тура УПЛ-2024/2025. Игра была перенесена в Киев, ведь стадион в Полтаве оказался не готовым к поединку, сообщает 24 канал.

Читайте также Динамо сделало предложение по трансферу лучшего ассистента чемпионата Турции

Ворскла вырвала ничью

Перед матчем в столице Ворскла осталась без главного тренера. Юрий Максимов был дисквалифицирован из-за эмоционального поведения в прошлой игре. Поэтому полтавчане имели дополнительную мотивацию в матче против Динамо.

Киевляне подошли к игре в роли фаворита. Тем более Ворскла понесла кадровые потери накануне матча против столичного клуба. "Бело-синие" быстро вышли вперед усилиями Виталия Буяльского.

Полтавчане в середине второго тайма смогли сравнять счет. Голом отметился Александр Скляр. Динамовцы пытались снова забить, создавая немало моментов, но и Ворскла проводила опасные атаки, чтобы вырвать победу.

В конце матча Ворскла осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Островский Владислав. Однако "бело-синим" не хватило времени, чтобы вырвать победу. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Видеообзор матча Ворскла – Динамо: