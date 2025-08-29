Таким образом Динамо вылетело в Лигу конференций. Вячеслав Заховайло высказался о провале столичного клуба в Лиге Европы, сообщает 24 канал со ссылкой на фейсбук агента.

Как Заховайло прокомментировал фиаско Динамо?

Вячеслав Заховайло заявил, что не понимает, что происходит с футболистами Динамо. Футбольный агент подчеркнул, что он не увидел у игроков "бело-синих" огня в глазах и желания отыграться и они не имеют ни характера, ни самоуважения.

Заховайло вспомнил момент с Николаем Шапаренко, которого не выпустили на поле из-за браслета на руке. Вячеслав также загадал о Денисе Попове, что вышел не готовым и получил повреждение.

Им, наверное, элитные ш***ы окончательно высосали всю энергию и мозги. На вопрос, нужно ли усиление для Динамо, ответ прост: нужна полностью новая команда,

– написал Заховайло.

Футбольный агент также подчеркнул, что не хочет обсуждать матч против Маккаби. Вячеслав Заховайло заявил, что его собака умеет выполнять команды: "вышли", "за спиной". А футболисты киевского клуба почему-то не могут два года этому научиться.

К слову. Сегодня, 29 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако состоится церемония жеребьевки основного этапа Лиги конференций 2025/2026. Динамо узнает соперников на еврокубковую осень.

