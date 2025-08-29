Таким чином Динамо вилетіло до Ліги конференцій. В'ячеслав Заховайло висловився про провал столичного клубу у Лізі Європи, повідомляє 24 канал із посиланням на фейсбук агента.

Як Заховайло прокоментував фіаско Динамо?

В'ячеслав Заховайло заявив, що не розуміє, що відбувається з футболістами Динамо. Футбольний агент підкреслив, що він не побачив у гравців "біло-синіх" вогню в очах та бажання відігратися та вони не мають ні характеру, ні самоповаги.

Заховайло пригадав момент з Миколою Шапаренко, якого не випустили на поле через браслет на руці. В'ячеслав також загадав про Дениса Попова, що вийшов не готовим та зазнав пошкодження.

Їм, напевно, елітні ш***и остаточно висмоктали всю енергію і мізки. На питання, чи потрібне посилення для Динамо, відповідь проста: потрібна повністю нова команда,

– написав Заховайло.

Футбольний агент також наголосив, що не хоче обговорювати матч проти Маккабі. В'ячеслав Заховайло заявив, що його собака вміє виконувати команди: "вийшли", "за спиною". А футболісти київського клубу чомусь не можуть два роки цьому навчитись.

До слова. Сьогодні, 29 серпня о 14:00 за київським часом у Монако відбудеться церемонія жеребкування основного етапу Ліги конференцій 2025/2026. Динамо дізнається суперників на єврокубкову осінь.

