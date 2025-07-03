Звезда "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ужасном ДТП

Португальский форвард Диогу Жота неожиданно умер во время отпуска. Футболист попал в аварию в Испании вместе со своим братом.

Трагические события произошли в английском футболе. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca, погиб португальский футболист "Ливерпуля" Диогу Жота.

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Трагедия в Испании

Роковой инцидент произошел в Испании в провинции Самора. Игрок ехал в машине со своим братом Андре, который выступает за "Пенафиел". Автомобиль вылетел с трассы и загорелся.

Спасти игрока не удалось. Относительно брата Диогу – пока неизвестно, смог ли Андре выжить. 28-летний нападающий "Ливерпуля" успел перед этим поиграть за "Пасуш Феррейра", "Порту" и "Вулверхэмптон".

Игроком "Ливерпуля" Диогу стал в 2020 году. Клуб выплатил за игрока 45 миллионов фунтов. За это время он сыграл 182 матча за красных, оформив 65 голов и 26 ассистов.

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В "Ливерпуле" Жота смог выиграть четыре трофея, в том числе и АПЛ прошлого сезона. Также нападающий успешно поиграл за сборную Португалии, забив 14 голов в 49 матчах и выиграв две Лиги наций. В финале-2025 Португалия переиграла Испанию по пенальти.