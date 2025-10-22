Дюбуа может украсть бой из-под носа Усика: как это возможно
- Даниэль Дюбуа может провести бой с победителем поединка между Джозефом Паркером и Фабио Уордли, если Александр Усик откажется от пояса WBO.
- Триумфатор боя Паркер – Уордли должен выйти на бой против Усика, но присутствие Тайсона Фьюри может изменить планы.
Менеджер Даниэля Дюбуа заговорил о возвращении своего клиента в профи-ринг. По словам Сэма Джонса, британский супертяж посягнул на победителя боя между Джозефом Паркером и Фабио Уордли.
Менеджер бывшего чемпиона мира по версии IBF сообщил, что Даниэль Дюбуа будет присутствовать на противостоянии Паркер – Уордли в Лондоне. Сэм Джонс рассказал, что "Динамит" может провести бой против победителя встречи на арене "О2", пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Дюбуа может подраться с победителем Паркер – Уордли?
Представитель британского супертяжеловеса рассказал, при каком условии Александр Усик может отказаться от пояса WBO. Похоже, что Дюбуа хочет украсть бой из-под носа украинского абсолютного чемпиона.
Я внимательно слежу за этим, потому что, по моему мнению, Даниэль Дюбуа может встретиться с победителем того боя (между Джозефом Паркером и Фабио Уордли). Он будет на поединке, как внимательный наблюдатель. Если Тайсон Фьюри возвращается, именно с ним Усик захочет драться. Это денежный бой для Александра, поэтому победитель окажется в отличной позиции в любом случае. Если Усик освободит свой пояс, вы получите потенциально следующего чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе – и бой между ним и Дюбуа будет грандиозным,
– заявил Джонс.
Напомним, что триумфатор противостояния Паркер – Уордли должен выйти на бой против Усика. Об этом в интервью The Ring рассказывал Сергей Лапин, директор команды украинского боксера. Также представитель украинца предположил, что Усик, после своего заявления о продолжении карьеры до 41-го года, может провести еще 5 боев.
Какие последние новости о Даниэле Дюбуа?
Последний раз Дюбуа выходил в ринг в середине июля 2025-го, когда во второй раз в своей карьере проиграл Усику. Это была 3-я в профессионалах.
После этого реванша статистика "Динамита" стала – 25 боев, в которых одержал 22 победы (21 – нокаутом) и 3 фиаско. Последний раз Даниэль побеждал 21 сентября прошлого года, когда неожиданно легко нокаутировал в 5-м раунде звездного земляка Энтони Джошуа.
Ранее стало известно, что IBF санкционировала бой Дюбуа против Фрэнка Санчесом. Сейчас у команд боксеров есть 30 дней, чтобы договориться о поединке, иначе начнутся промоутерские торги.