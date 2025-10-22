Менеджер бывшего чемпиона мира по версии IBF сообщил, что Даниэль Дюбуа будет присутствовать на противостоянии Паркер – Уордли в Лондоне. Сэм Джонс рассказал, что "Динамит" может провести бой против победителя встречи на арене "О2", пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Дюбуа может подраться с победителем Паркер – Уордли?

Представитель британского супертяжеловеса рассказал, при каком условии Александр Усик может отказаться от пояса WBO. Похоже, что Дюбуа хочет украсть бой из-под носа украинского абсолютного чемпиона.

Я внимательно слежу за этим, потому что, по моему мнению, Даниэль Дюбуа может встретиться с победителем того боя (между Джозефом Паркером и Фабио Уордли). Он будет на поединке, как внимательный наблюдатель. Если Тайсон Фьюри возвращается, именно с ним Усик захочет драться. Это денежный бой для Александра, поэтому победитель окажется в отличной позиции в любом случае. Если Усик освободит свой пояс, вы получите потенциально следующего чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе – и бой между ним и Дюбуа будет грандиозным,

– заявил Джонс.

Напомним, что триумфатор противостояния Паркер – Уордли должен выйти на бой против Усика. Об этом в интервью The Ring рассказывал Сергей Лапин, директор команды украинского боксера. Также представитель украинца предположил, что Усик, после своего заявления о продолжении карьеры до 41-го года, может провести еще 5 боев.

Какие последние новости о Даниэле Дюбуа?