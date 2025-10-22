Известный промоутер заверил, что окончательного подтверждения, что Александр Усик подерется против победителя боя Паркер – Уордли, следует ждать от Эгиса Климаса. Только менеджер абсолютного чемпиона мира в хевивейте расставит все точки над "і" в этих разговорах, передает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Красюк о потенциальных соперниках Усика?

Напомним, что Сергей Лапин, директор команды Усика, в интервью The Ring первым рассказывал, что Александр проведет поединок против триумфатора противостояния Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Однако Александр Красюк попросил подождать окончательной информации от Климаса. По его мнению, только менеджер украинского боксера владеет полной информацией о следующем поединке Александра.

В то же время Красюк в противостоянии Паркер – Уордли отдал предпочтение Джозефу. Промоутер не скрывает своего восторга от новозеландского боксера и признался, что поддерживает связь с менеджером Паркера.

Также Красюк прокомментировал, какой смысл Усику выходить в один ринг против Паркера или Уордли.

Со спортивной точки зрения – никакого. А так.... нищебродов покормить и в телевизоре засветит (шучу)... кроме коммерческих - не вижу никаких других причин,

– ответил бывший промоутер Усика.

Также Лапин рассказывал, что в карьере Усика еще можно ждать 5 поединков. Так директор команды украинца отреагировал на заявление Александра о продолжении карьеры. Боец из Крыма рассказывал, что будет боксировать до 41-го года.

К слову. За спиной Усика 24 победных боя в профессионалах (15 – нокаутом). Последний раз Александр выходил в ринг в июле 2025-го, когда в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Что известно о потенциальных соперниках Усика?