Відомий промоутер запевнив, що остаточного підтвердження, що Олександр Усик поб'ється проти переможця бою Паркер – Вордлі, слід чекати від Егіса Клімаса. Лише менеджер абсолютного чемпіона світу у хевівейті розставить усі крапки над "і" у цих розмовах, передає 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Що сказав Красюк про потенційних суперників Усика?

Нагадаємо, що Сергій Лапін, директор команди Усика, в інтерв'ю The Ring першим розповідав, що Олександр проведе поєдинок проти тріумфатора протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі. Однак Олександр Красюк попросив зачекати остаточної інформації від Клімаса. На його думку, лише менеджер українського боксера володіє повною інформацією щодо наступного поєдинку Олександра.

Водночас Красюк у протистоянні Паркер – Вордлі надав перевагу Джозефу. Промоутер не приховує свого захвату від новозеландського боксера та зізнався, що підтримує зв'язок із менеджером Паркера.

Також Красюк прокоментував, який сенс Усику виходити в один ринг проти Паркера чи Вордлі.

Зі спортивної точки зору – жодного. А так…. ніщебродів погодувати і в телевізорі засвітить (жартую)… крім комерційних - не бачу жодних інших причин,

– відповів колишній промоутер Усика.

Також Лапін розповідав, що у кар'єрі Усика ще можна чекати 5 поєдинків. Так директор команди українця відреагував на заяву Олександра про продовження кар'єри. Боєць із Криму розповідав, що буде боксувати до 41-го року.

До слова. За спиною Усика 24 переможні бої у професіоналах (15 – нокаутом). Востаннє Олександр виходив у ринг в липні 2025-го, коли у реванші нокаутував Даніеля Дюбуа.

Що відомо про потенційних суперників Усика?