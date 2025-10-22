Відомий промоутер запевнив, що остаточного підтвердження, що Олександр Усик поб'ється проти переможця бою Паркер – Вордлі, слід чекати від Егіса Клімаса. Лише менеджер абсолютного чемпіона світу у хевівейті розставить усі крапки над "і" у цих розмовах, передає 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
Що сказав Красюк про потенційних суперників Усика?
Нагадаємо, що Сергій Лапін, директор команди Усика, в інтерв'ю The Ring першим розповідав, що Олександр проведе поєдинок проти тріумфатора протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі. Однак Олександр Красюк попросив зачекати остаточної інформації від Клімаса. На його думку, лише менеджер українського боксера володіє повною інформацією щодо наступного поєдинку Олександра.
Водночас Красюк у протистоянні Паркер – Вордлі надав перевагу Джозефу. Промоутер не приховує свого захвату від новозеландського боксера та зізнався, що підтримує зв'язок із менеджером Паркера.
Також Красюк прокоментував, який сенс Усику виходити в один ринг проти Паркера чи Вордлі.
Зі спортивної точки зору – жодного. А так…. ніщебродів погодувати і в телевізорі засвітить (жартую)… крім комерційних - не бачу жодних інших причин,
– відповів колишній промоутер Усика.
Також Лапін розповідав, що у кар'єрі Усика ще можна чекати 5 поєдинків. Так директор команди українця відреагував на заяву Олександра про продовження кар'єри. Боєць із Криму розповідав, що буде боксувати до 41-го року.
До слова. За спиною Усика 24 переможні бої у професіоналах (15 – нокаутом). Востаннє Олександр виходив у ринг в липні 2025-го, коли у реванші нокаутував Даніеля Дюбуа.
Що відомо про потенційних суперників Усика?
Обидва боксери є тимчасовими чемпіонами: Паркер за версією WBO, а Вордлі – WBA. Якраз ці пояси стоятимуть на кону їх лобового бою.
Фабіо досі не знає гіркого смаку поразок у професіоналах – 19 переможних боїв (18 – нокаутом), розписавши одну нічию (дані BoxRec). Востаннє британець виходив у ринг 7 червня 2025, коли переміг австралійця Джастіса Гуні в Іпсвічі.
Паркер має за своєю спиною 39 поєдинків, у яких здобув 36 звитяг (24 – нокаутом), зазнавши при цьому 3-х поразок. Джозеф провів свій крайній двобій у лютому 2025 року, коли легко нокаутував Мартіна Баколе із ДР Конго. Новозеландець програвав лише британцям – Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу.