Определится следующий соперник Усика: где смотреть грандиозный бой Дюбуа – Паркер в Украине

Уже 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, которым владеет Дюбуа.

Однако не только пояс "Динамита" будет на кону этого боя. Победитель противостояния Дюбуа – Паркер станет следующим соперником Александра Усика. Британец или новозеландец сойдутся в ринге с Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, сообщает 24 Канал.

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Большая битва Дюбуа – Паркер

Украинский чемпион мира и его команда будут следить за боем Дюбуа – Паркер в ринг-сайде. Поэтому не исключено, что после окончания этого противостояния Усик появится на ринге, как это сделал "Динамит" после победного реванша украинца против Тайсона Фьюри в декабре 2024-го года.

Оба боксера выражают свою готовность не только к очной битве, но и к встрече с непобедимым Усиком.

Кто будет транслировать бой

Вечер бокса традиционно разогреют поединки, которые состоятся в рамках андеркарда боксерского события в Эр-Рияде. Он начнется 22 февраля в 18:15 (по киевскому времени). А вот поединок между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером состоится не раньше 22:10 по Киеву.

Вечер бокса из Эр-Рияди в прямом эфире покажет стриминговый сервис DAZN. К сожалению, украинским поклонникам бокса придется солидно заплатить, чтобы посмотреть поединки, в частности Дюбуа – Паркер. Можно оформить специальную подписку, стоимость которой составит 1094 гривен.

Также бой будут транслировать британские телеканалы Sky Sports и TNT Sports.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Дюбуа – Паркер. После поединка на сайте будет опубликован итоговый результат противостояния и других боев вечера бокса в Эр-Рияде, комментарии бойцов и все самое интересное, что касается темы боксерского шоу.