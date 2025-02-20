Это будет вторая защита пояса IBF для "Динамита". Тренер новозеландского претендента рассказал, благодаря чему его подопечный собирается стать новым чемпионом мира.

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На какую трансформацию пошел Паркер

Энди Ли заявил, что команда Паркера решила сделать ставку на силу. Джозеф набрал вес перед поединком и надеется, что это даст ему преимущество, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Джо будет тяжелым. Впервые в карьере он наберет такой вес. Но это не повлияет на его скорость и мобильность, а его удары стали сильнее,

– заявил тренер.

Этот тезис подтвердил и сам боксер. Новозеландец верит, что это поможет ему победить действующего чемпиона, главным козырем которого является мощный удар:

У меня все в порядке со скоростью на ногах и скоростью ударов. Все в порядке с выносливостью и мощностью. Дополнительный вес добавит мне плюсов, что я и намерен показать в ринге.

Напомним, что победитель предстоящего боя с большой вероятностью станет следующим соперником Александра Усика. Именно пояса IBF не хватает украинцу, чтобы снова стать абсолютом.