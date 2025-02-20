Це буде другий захист пояса IBF для "Динаміта". Тренер новозеландського претендента розповів, завдяки чому його підопічний збирається стати новим чемпіоном світу.

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На яку трансформацію пішов Паркер

Енді Лі заявив, що команда Паркера вирішила зробити ставку на силу. Джозеф набрав вагу перед поєдинком і сподівається, що це дасть йому перевагу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Джо буде важким. Вперше в кар'єрі він набере таку вагу. Але це не вплине на його швидкість і мобільність, а його удари стали сильнішими,

– заявив тренер.

Цю тезу підтвердив і сам боксер. Новозеландець вірить, що це допоможе йому перемогти чинного чемпіона, головним козирем якого є потужний удар:

У мене все гаразд зі швидкістю на ногах та швидкістю ударів. Все гаразд з витривалістю та потужністю. Додаткова вага додасть мені плюсів, що я і маю намір показати в рингу.

Нагадаємо, що переможець майбутнього бою з великою ймовірністю стане наступним суперником Олександра Усика. Саме пояса IBF не вистачає українцю, щоб знову стати абсолютом.